Frank Vogel, sur la corde raide

Le parcours des Lakers est incertain malgré le fait d’avoir récupéré la plupart de leurs blessures et la position des Lakers commence à être sérieusement remise en cause. Frank Vogel, l’entraîneur qui les a menés au titre dix ans après avoir remporté le dernier. Le vainqueur de la bulle NBA contre le coronavirus ne maîtrise pas la situation et les doutes dépassent les supporters de l’équipe californienne.

Le journaliste Marc Stein, à travers une publication dans son Substack, assure ceci : « Il y a de plus en plus de rumeurs dans les cercles d’entraîneurs sur la pression accumulée sur Frank Vogel depuis le début des Lakers. » Il fait également référence au « manque de flexibilité de LA pour entreprendre des changements dans l’équipe », car Vogel’s est le seul moyen d’essayer de changer la dynamique et de pouvoir surmonter une situation qui place l’équipe hors des positions d’honneur de la Conférence. Ouest avec un bilan de 10-11 (7e position).

Vogel il est remis en cause depuis ses débuts dans l’équipe. Il a été question que placer Jason Kidd en deuxième position pourrait être un pont pour quand les choses tournent mal, mais l’ancien entraîneur vétéran des Pacers et de Magic s’est mérité tout le mérite de la façon dont il a résolu la saison des bulles. Le titre 2020 lui garantissait la tranquillité d’esprit.

Kidd Il est parti l’été dernier pour entraîner les Mavericks et en tant qu’assistant renommé, ils ont fait appel à David Fizdale, avec une relation très étroite avec LeBron James depuis son passage dans le Heat et les anciens Grizzlies et Knicks. Si le principal tombait, sauf grande surprise, ce serait lui qui aurait l’opportunité de rattraper cette équipe blessée.