Frank Vogel sur Westbrook : « On ne l’a pas assez impliqué »

Frank Vogel, l’entraîneur de Les Lakers de Los Angeles, a parlé de la performance de son joueur Russell Westbrook à ses débuts à Los Angeles dans la défaite contre Guerriers de l’état d’or. Le coach des joueurs violet et or a tenu à mettre une cape sur sa nouvelle star, assurant qu’il aimait ce qu’il a vu sur le terrain mardi et que s’il n’était pas plus actif dans le jeu c’était à cause de lui :

« Westbrook a très bien joué. Nous ne l’avons pas suffisamment impliqué, et c’est ma responsabilité. Nous continuons d’examiner les situations pour faire de lui un joueur utile et ne pas nous éloigner de ce que font LeBron et Anthony Davis. »

Vogel insiste sur l’idée qu’ils doivent changer la dynamique avec Russell Westbrook, et qu’il ne sera pas difficile de l’impliquer :

« Ces gars ont évidemment commencé, mais je n’ai pas fait du bon travail pour faire démarrer Russ, et cela a une solution facile. Quelque chose que nous connaissons et que nous continuons à voir tous les jours et avec lequel nous nous sentons un peu plus à l’aise. « .

Les partants des Lakers-Warriors ont été annoncés – LA : Doublage : Russell Westbrook Steph Curry Kent Bazemore Jordan Poole LeBron James Andrew Wiggins Anthony Davis Draymond Vert DeAndre Jordan Kevon Looney

Anthony Davis croit aussi en Russ

Ses coéquipiers se sont également tournés vers Westbrook. C’est le cas d’Anthony Davis. Comme il le commente : « Il s’est comporté comme lui-même. Il a utilisé certains de ses mouvements. Certains de ses jeux classiques près du bord. Bientôt, il va jouer son jeu. »