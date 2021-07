Frank Warren dit que l’arbitre avait DROIT d’appeler un arrêt controversé de Joe Joyce contre Carlos Takam alors que le combat avec Anthony Joshua ou Tyson Fury se profile

in

Joe Joyce est entré dans la course au titre mondial avec une victoire par arrêt sur le vétéran têtu Carlos Takam.

Le Britannique a arrêté Takam au sixième tour après qu’un barrage de coups de poing soit resté sans réponse et que l’arbitre ait décidé d’intervenir.

Joyce a fait un travail sur Takam

Beaucoup ont estimé que l’arrêt était dur et que Takam aurait dû avoir plus de chance dans le combat, mais le promoteur de Joyce, Frank Warren, ne faisait pas partie de ces personnes.

Warren a loué la durabilité de Joyce dans le combat et a ensuite expliqué pourquoi l’arbitre avait eu raison d’annuler le combat.

Il a déclaré à talkSPORT: “Il a pris quelques coups de plus que j’aurais aimé le voir prendre, mais nous savons que l’autre gars vient se battre et, vous savez, c’était son 13e combat et je ne pense pas que vous allez changer de style.

«Il prendra des coups, c’est un gars dur avec un très bon menton, il a un bon ticker et à la fin de la journée, il l’a absorbé et l’a absorbé et la façon dont il est sorti au sixième tour, il l’a absolument bluffé. .

Frank Warren

Joyce a pris le contrôle alors qu’ils approchaient de la mi-parcours

« L’arbitre a eu tout à fait raison de l’arrêter. Je peux comprendre pourquoi ils se plaignent, mais si votre homme ne renvoie pas de coups de poing, alors l’arbitre a le devoir d’arrêter le combat et l’arbitre a fait exactement la bonne chose », a déclaré Warren.

Avec cette victoire, Joyce passe à 13-0 et est désormais le poids lourd WBO obligatoire.

Cette ceinture sera disputée le 25 septembre lorsque Oleksandr Usyk défiera le champion actuel et compatriote britannique de Joyce, Anthony Joshua.

La sagesse conventionnelle dit que Joyce combattrait le vainqueur de ce combat, mais avec le combat pour le titre incontesté qui bouillonne toujours en arrière-plan si Joshua et Tyson Fury gagnent leurs prochains combats, Warren dit que ce n’est pas aussi simple que cela.

BT Sport

Joe Joyce fait équipe avec les promotions Queensbury de Frank Warren

“Il doit rester actif”, a déclaré Warren à propos de Joyce. «Il est maintenant l’obligatoire pour le titre WBO des poids lourds. Ce combat a donc lieu en septembre avec [Anthony] Josué contre [Oleksandr] Usyk.

« Le vainqueur doit se défendre contre lui, mais en toute honnêteté, à condition que Tyson [Fury] gagne, je pense qu’ils l’obtiendront en premier, puis Joe se battra pour un titre mondial intérimaire ou vacant, ou affrontera le vainqueur. Il a donc d’excellentes options.