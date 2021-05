Frank Warren donne une mise à jour prometteuse entre Anthony Joshua et Tyson Fury après avoir reçu un contrat proposé pour un accord sur le site “ 150 millions de dollars ” en Arabie saoudite

Frank Warren a révélé que le camp de Tyson Fury avait maintenant reçu une proposition de contrat du côté d’Anthony Joshua pour leur contrat de site en Arabie saoudite.

Des contrats de combat ont été signés à la mi-mars pour le choc historique des poids lourds, mais tout cela était subordonné à la conclusion d’un accord sur le site.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury est co-promu par Bob Arum et Frank Warren

Les deux camps ont convenu d’un pacte de 150 millions de dollars qui porterait le combat en Arabie saoudite et le promoteur d’AJ Eddie Hearn a travaillé avec les Saoudiens pour finaliser la paperasse.

Le co-promoteur américain de Fury, Bob Arum, a déclaré jeudi soir que, de son point de vue, le combat était maintenant “ mort dans l’eau ”, car il pense qu’il faudra des mois pour conclure l’accord saoudien.

Cependant, certains ont émis l’hypothèse que ces remarques avaient été conçues dans l’intention de mettre plus de pression sur Hearn pour accélérer le processus.

Et le co-promoteur britannique de Fury, Warren, a maintenant donné une mise à jour plus prometteuse.

Dave Thompson / Salle de match

Hearn a précédemment finalisé un accord saoudien alors que le match revanche d’AJ avec Andy Ruiz Jr avait lieu à Diriyah à la fin de 2019.

Warren a déclaré à SecondsOut vendredi soir: «Oui, nous avons eu quelque chose de l’autre côté – un contrat que nous examinons tous.

«Une proposition, devrais-je dire, une proposition de contrat que nous examinons.

«Évidemment, nous allons l’examiner et j’espère que nous pourrons nous entendre sur les conditions, c’est ce que nous voulons tous.

«Il ne s’agit pas d’être négatif, vous ne pouvez répondre à une offre que lorsque vous avez une offre et essayez de la faire passer.

«Nous travaillons dur, tout le monde travaille dur pour y parvenir et nous croiserons les doigts pour le faire franchir la ligne.»

Joshua et Fury seraient pour les quatre grands titres mondiaux des poids lourds

Hearn a réagi aux commentaires d’Arum en disant à Behind The Gloves plus tôt vendredi: «En l’espace de cinq ou six heures, le combat était ‘en péril’ et le combat était ‘mort dans l’eau’ sans avoir eu une seule conversation avec personne.

«Bob a complètement perdu l’intrigue en gros. Il y a quatre jours, c’était fait et il a donné à tout le monde l’information sur l’affaire …

«Il a juste décidé qu’il était mort dans l’eau. C’est un comportement irrationnel, il est extrêmement inconstant.

«J’adore Bob, mais il a perdu la tête ici. Avec Tyson Fury, ses avocats, nous sommes tous sur la bonne voie…

«Tout ce que nous avons à faire maintenant, c’est d’obtenir le contrat final – que tous les avocats ont à faire – et nous le leur envoyons et leur disons: ‘C’est fait, signez-le.’»