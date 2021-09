Frank Warren explique ce que David Haye doit faire s’il veut avoir une chance de combattre Tyson Fury

in

Le co-promoteur de Tyson Fury, Frank Warren, a minimisé les discussions sur un combat potentiel avec David Haye en 2021, mais ne l’a pas complètement exclu.

La paire devait auparavant se rencontrer il y a huit ans, mais les blessures de Haye ont annulé le concours.

Haye a battu son pote Joe Fournier aux points, en faisant attention à ne pas le blesser correctement

Dans un geste surprise, il est revenu sur le ring à 40 ans pour un combat avec son ami Joe Fournier le week-end dernier.

Ayant précédemment affirmé qu’il s’agirait d’un événement unique, Haye a provoqué un nouveau choc en appelant Tyson Fury après avoir gagné aux points.

“Il y a un combattant pour lequel je reviendrais à la boxe professionnelle et c’est Tyson Fury”, a-t-il déclaré. « Ce gros gros bidon, je sais que je suis sa kryptonite, je sais ce qu’il ne peut pas gérer.

«C’est un dosser et je sais que je suis sa kryptonite et je sais qu’il le sait. Il le sait, son père le sait et son oncle le sait.

« Ma droite en pronation… que je n’ai même pas montrée là-dedans ce soir, je ne voulais pas lui faire peur. Si j’avais laissé tomber ma main droite, il ne se serait pas battu.

« Il pense que ce serait un combat facile, mais [he’s] tort. Je sais qu’il esquive Anthony Joshua mais il ne veut pas de ce travail. Nous devions nous battre en 2013 mais j’ai été blessé mais je suis en bonne santé et je suis prêt à partir.

Haye vs Fury ne s’est jamais produit, mais la conférence de presse était divertissante

Le co-promoteur de Fury, Warren, a réagi à iFL TV en déclarant : « J’aime David. J’ai beaucoup de respect pour David.

« Mais il a 40 ans. Ce n’est pas un jeune, même s’il n’a pas 58 ans [like Evander Holyfield].

« Cela dit, il a subi de graves blessures.

« Certainement contre Tony Bellew. Il avait évidemment ces blessures et il n’aurait pas dû être sur le ring en premier lieu.

Haye devrait entrer dans le classement WBC pour défier la ceinture de Fury

« Je ne sais pas s’il s’est débarrassé des blessures ou non.

«Je suis sûr qu’il appelle Tyson parce que lui et Tyson – comprenons-le bien – serait un énorme combat. Cela ne fait aucun doute.

«Mais je pense qu’il doit faire un peu plus avant de parler de Tyson.

« Pour le numéro un, il faudrait qu’il soit noté. Et pour être classé, il faudrait combattre un combattant classé.

