Une confrontation entre les poids lourds britanniques entre Tyson Fury et Anthony Joshua pourrait encore se produire à l’avenir, a déclaré Frank Warren à talkSPORT.

On espérait que le combat entièrement anglais aurait lieu cet été avant que Fury ne reçoive l’ordre de combattre Deontay Wilder pour la troisième fois.

Frank Micelotta/FOX

Fury a conservé son titre WBC des poids lourds

Le Gypsy King a fait son travail et a éliminé l’Américain pour conserver son titre WBC des poids lourds, ce qui a suscité des questions sur le prochain mouvement de Fury.

Pendant ce temps, AJ a affronté son challenger obligatoire Oleksandr Usyk et a perdu aux points, faisant échouer tout plan de combat que tous les fans voulaient entre les Britanniques.

Cependant, le co-promoteur de Fury, Warren, a rejoint talkSPORT Breakfast mardi matin et a déclaré qu’il y avait une chance que cela puisse encore se produire.

« Tyson a toujours pensé, et je pense que tous ceux qui ont regardé le combat contre Wilder seraient d’accord, qu’il avait le numéro d’AJ », a déclaré Warren.

«Pour moi, il le bat dans tous les départements. Il a un grand menton, un cœur plus gros, il frappe aussi fort qu’AJ – je me fiche de ce que quelqu’un dit, regardez ces renversements contre Wilder.

Mark Robinson/Matchroom

AJ a perdu ses titres contre Usyk au Tottenham Hotspur Stadium

« Et, au fait, AJ battrait-il Wilder ? Je ne pense pas qu’il l’aurait fait, sur cette performance que j’ai vue.

« Mais est-ce qu’il [Fury] tu veux encore le combat ? Si c’est là et si cela devait arriver, c’est un choix qu’il fera.

«Je pense toujours que ce serait un tirage au sort énorme, tout le monde a une opinion sur ce qui se passerait dans ce combat, mais pour moi, il n’y a qu’un seul gagnant là-bas.

« Et qui sait, ça pourrait continuer.

« Si AJ devait se retirer et nous laisser combattre Usyk, peut-être qu’il pourrait combattre le vainqueur ? »

Mikey Williams/Meilleur rang

Tyson Fury a remporté la victoire dans l’un des combats pour le titre des poids lourds les plus divertissants de tous les temps

Joshua a activé sa clause de revanche avec Usyk alors qu’il tente de regagner ses titres des poids lourds pour la deuxième fois.

Cela signifie que tout combat d’unification devra attendre, tandis que Fury a reçu l’ordre de combattre le vainqueur de Dillian Whyte contre Otto Wallin.

Warren a ajouté : « Uyk a une clause de revanche avec AJ, ce n’est pas un secret. Si AJ veut se retirer, je suis sûr que nous pouvons facilement faire ce combat, mais se retirera-t-il? J’en doute! Peut-être qu’il le fera, je ne sais pas

« De notre point de vue, nous aimerions faire ce combat, mais si nous ne pouvons pas et que Tyson veut continuer à boxer, il devra défendre son titre, s’il ne veut pas continuer à boxer, qu’il en soit ainsi.

« Quoi qu’il choisisse de faire, c’est lui qui monte sur le ring, c’est à lui de décider.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO, mais devra défendre ses ceintures lors d’un match revanche avec Joshua ensuite

«Il a établi son plan avant le combat – il veut cinq autres combats, qui seront quatre maintenant, et ensuite il décidera de ce qu’il veut faire.

«L’un d’entre eux était Dillian Whyte et, pour moi, je pense qu’il a battu Dillian Whyte, mais si nous devons faire le combat et que la WBC l’ordonne, alors c’est à lui de décider s’il veut le combattre.

« Mais avant cela, Dillian Whyte doit passer par Wallin, et cela pourrait être une peau de banane pour lui. »

Tout se passe bien pour Fury, il affrontera Usyk ou AJ dans un combat d’unification à un moment donné dans le futur et aura la chance d’être le premier poids lourd britannique depuis Lennox Lewis à être champion incontesté.

Warren pense que le Gypsy King a ce qu’il faut pour vaincre Usyk et éviter les mêmes erreurs que Joshua.

Mark Robinson/Matchroom

Whyte pourrait-il être le prochain adversaire de Fury ?

Il a déclaré : « Si vous regardez Tyson et Usyk, ils ont tous les deux des compétences similaires. Ils ont tous les deux de très bons combattants. Usyk était un brillant cruiserweight, invaincu, il a remporté l’or aux Jeux olympiques de Londres 2012, il a intensifié et évidemment nous avons vu ce qu’il a fait avec AJ.

« Il est maintenant le deuxième gars de la division. Comme Tyson, il a des mains rapides, un excellent jeu de jambes et un très bon cerveau de boxe, mais la taille fera la différence.

«Je pense que Tyson sera trop gros pour lui, avec une portée beaucoup plus longue et, plus important encore, il a ce grand cœur. Il ne va pas se battre sur le pied arrière, Tyson va se battre contre lui.

