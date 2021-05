Frank Warren poursuit de nouvelles discussions entre Jake Paul et Tommy Fury avec Showtime, insiste sur le fait que Triller “ ne le voulait pas ”

Le promoteur de Tommy Fury, Frank Warren, a affirmé que Triller “ ne voulait pas ” se battre ensuite entre son homme et Jake Paul.

Le boxeur professionnel 5-0 (4 KO) – frère de Tyson Fury – a été impliqué dans les médias sociaux dans les deux sens avec le YouTuber 3-0 (3 KO) devenu boxeur au cours des deux derniers mois.

Warren fait la promotion de Tommy Fury

Les deux parties ont confirmé qu’elles avaient entamé des pourparlers le mois dernier, mais cela s’est apparemment avéré infructueux.

Jake a depuis annoncé qu’il changeait de diffuseur et qu’il se battrait désormais sur Showtime, plutôt que sur Triller.

Le promoteur de Fury espère que cela pourrait créer une nouvelle ouverture pour que le combat ait lieu.

Warren a déclaré dans sa chronique BT Sport: «Nous parlions à Triller de la lutte entre Jake Paul et Tommy Fury, mais au fond, ils ne le voulaient pas.

Ed Mulholland / Salle de match

Jake Paul a une fiche de 3-0 (3 KO)

«Ils ont dit peut-être dans environ quatre ou cinq combats et toutes ces ordures.

«Mais maintenant, Paul a quitté Triller et est allé à Showtime donc nous allons les contacter et voir ce que nous pouvons faire.

«Paul disait apparemment que parler 50-50 dans n’importe quel combat potentiel était ridicule, mais ce n’est pas nous qui avons appelé le combat pour commencer.

«Je n’ai pas beaucoup de temps pour beaucoup de choses sur YouTube, mais il nous a appelés.

«Ce n’est pas non plus comme l’inconnu de Tommy. Il a quelques millions d’abonnés sur ses plateformes de médias sociaux, il était sur Love Island dans ce pays et il est évidemment le frère de Tyson, donc il apporte quelque chose à la table.