Frank Warren révèle qu’il y a quatre adversaires possibles pour le prochain combat de Tyson Fury

Le prochain combat du promoteur Frank Warren Tyson Fury ne sera pas contre Dillian Whyte en raison d’un conflit sur la division de la bourse de combat.

La WBC a ordonné un combat entre Fury et Whyte, cependant, un certain nombre de problèmes signifient que ce combat n’aura pas lieu de si tôt.

Fury est le champion des poids lourds WBC – mais il ne sera pas en jeu en mars

Cela est principalement dû à des désaccords sur la scission de la bourse de combat, le camp de Fury étant censé vouloir 80-20 et Whyte et Eddie Hearn poussant pour une scission plus proche de 55-45.

Warren ne s’attend pas à ce que le problème soit résolu de si tôt et cherche à trouver un autre adversaire pour que Fury se batte en premier.

« Je suis assez confiant que l’un de ces spectacles [in March] mettra en vedette [Fury] », a déclaré Warren, le promoteur de Fury, à iFL TV.

Whyte devait combattre Fury, mais un problème persistant signifie qu’il est peu probable que cela se produise de si tôt

«Il ne défendra pas son titre WBC, il y a un problème là-bas, pas de sa fabrication ou de notre fabrication.

«La WBC et Dillian Whyte sont en arbitrage et cette audience ne devrait pas être entendue avant mars. Nous ne pouvons pas négocier.

« C’est très bien Eddie Hearn qui dit ce non-sens sur la négociation, comment pouvez-vous négocier lorsque la WBC n’a pas dit quelles sont les divisions ?

« Dans son esprit, il pense qu’il obtient 45 pour cent, dans notre esprit, c’est 20 pour cent sur la base des bourses précédentes qui ont été déposées en vertu de la réglementation WBC. Ils ne détermineront les pourcentages qu’après l’arbitrage.

Warren fait la promotion de la boxe depuis 44 ans et a organisé deux des combats de Tyson

« Cela ne signifie pas que le combat aura lieu en avril. Il faut négocier, réserver une salle, et cela pourrait aller jusqu’en juin.

« Donc, Tyson se battra, mais pas pour le titre WBC. »

Warren a ajouté: « Il ne peut pas être inactif à cause des problèmes causés par cet arbitrage entre la WBC et Whyte. »

Warren n’a nommé aucun des adversaires possibles qui pourraient affronter Fury, mais a dit qu’il y en avait quatre actuellement à l’étude.

Frank Micelotta/FOX

Fury KO’d Wilder conservera son titre des poids lourds en octobre

« Nous devons d’abord trier un adversaire avant de pouvoir aller plus loin », a-t-il poursuivi.

«Je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous devons d’abord faire avancer les choses.

« Mais nous travaillons assez dur dessus et il y en a environ quatre dans le cadre, et nous prendrons une décision à ce sujet, sous réserve également de leur disponibilité. »

