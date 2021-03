Frank Warren soutient Billy Joe Saunders pour vaincre Saul ‘Canelo’ Alvarez et suggère que son rival Eddie Hearn ne croit pas au Britannique

Frank Warren est catégorique que Billy Joe Saunders peut contrarier Saul ‘Canelo’ Alvarez et a suggéré qu’Eddie Hearn ne croit pas en son propre combattant.

Après près de six ans à réclamer le droit d’affronter les meilleurs du monde en poids moyen ou super-moyen, Saunders a l’occasion de prouver qu’il est l’un des meilleurs au monde le 8 mai.

Mark Robinson / Salle de match Le champion des super-moyens WBO Billy Joe Saunders affronte une superstar à Saul ‘Canelo’ Alvarez

Alvarez espère arracher le titre WBO de Saunders après avoir arraché les titres Ring Magazine, WBA et WBC à Callum Smith en décembre, ce qui signifie que la superstar mexicaine détiendrait trois des quatre titres mondiaux à 168 livres.

Un phénomène livre pour livre, le Mexicain continue de s’améliorer à chaque combat qui passe et semble de plus en plus féroce à chaque fois qu’il se bat – intimidant le Smith de 6 pieds 3 pouces avant d’arrêter le surclassé Avni Yildirim le mois dernier.

À seulement 30 ans, il semble que le champion du monde à quatre poids dominera le sport pendant des années encore, mais Warren pense que Saunders – qu’il a représenté pendant la majeure partie de sa carrière professionnelle – pourrait être un match pour Canelo.

L’affrontement de Cinco de Mayo offrira à Saunders l’occasion de montrer ses talents incontestables sur la plus grande scène de tous et Warren n’a aucun doute sur son potentiel.

Ed Mulholland / Salle de match Canelo n’a eu aucun problème avec Yildirim

Ed Mulholland / Salle de match Smith a également échoué lorsqu’il a affronté le roi livre pour livre en décembre

«Si quelqu’un peut battre Canelo Alvarez, alors, pour moi, c’est Billy Joe Saunders», a déclaré Warren au Daily Star. «Et il semble que j’ai plus confiance en Saunders qui réussit un bouleversement que son propre promoteur.

« Eddie Hearn a déclaré qu’il parlait déjà à l’équipe du champion des super-moyens IBF Caleb Plant à propos d’un affrontement incontesté avec Alvarez.

«Si j’étais Saunders, je ne voudrais pas que mon promoteur dise ça. Le Britannique se prépare à mettre son titre WBO en jeu contre la star de la livre pour livre et l’actuel champion WBA et WBC le 8 mai. Bien sûr, j’ai travaillé avec Saunders pendant la majeure partie de sa carrière professionnelle, donc je le connais aussi bien que quiconque. ce dont il est capable.

«Saunders à son meilleur peut battre n’importe qui dans la division et Alvarez n’est pas différent. Mais ma peur est à quel point le Mexicain est maintenant à l’aise avec le poids. Alvarez est déjà passé aux poids lourds légers et a manipulé un énorme combattant comme Sergey Kovalev.

Getty Frank Warren a de l’expérience dans le traitement des controverses de Saunders dans le passé

«Maintenant, il est de retour à [168], il est très, très bon à ce poids. Saunders est passé de poids moyen à un champion du monde à deux poids.

«La question sera est-il assez fort pour éloigner Alvarez de lui pendant 12 rounds? Saunders n’a pas non plus été aussi actif que je le souhaiterais, il doit être régulièrement sur le ring pour faire de son mieux. Mais il a les compétences pour le faire.

« Saunders à son meilleur est brillant, il a un superbe cerveau de boxe et il peut surpasser n’importe quel combattant. »