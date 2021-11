Frank Williams est décédé à l’âge de 79 ans

28/11/2021 à 18:42 CET

Franc Williams, fondateur de l’équipe Williams Racing, est décédé ce dimanche à l’âge de 79 ans, a annoncé l’équipe britannique. Francis Owen Garbatt Williams, mieux connu sous le nom de Frank Williams, « était une légende et une icône de notre sport », selon le communiqué.

« Son décès marque la fin d’une ère pour notre équipe et pour le sport de la Formule 1. Il était unique en son genre et un véritable pionnier. Il a mené notre équipe à 16 championnats du monde, faisant de nous l’une des équipes les plus titrées au monde . histoire du sport », poursuit le communiqué.

Une déclaration de Williams Racing. pic.twitter.com/urzeKUL7bx – Williams Racing (@WilliamsRacing) 28 novembre 2021

« Ses valeurs, qui incluent l’intégrité, le travail d’équipe et l’indépendance et la détermination farouches, restent l’esprit central de notre équipe et sont son héritage, tout comme le nom de famille Williams sous lequel nous concourons fièrement », conclut la note. Jost Capitaine, PDG et chef d’équipe.