Frank Zappa : Comment The Hungry Freak est devenu un pionnier du bricolage

Chef d’orchestre, auteur-compositeur, compositeur, producteur, propriétaire de maison de disques et président potentiel… Frank Zappa était tout cela. Il a également été l’une des premières rock stars véritablement indépendantes. Incarnant l’esprit DIY dans tout ce qu’il faisait, Zappa a créé son art uniquement selon ses propres termes, sélectionnant les meilleurs musiciens et les meilleurs ingénieurs pour l’assister dans sa charge de travail lucide et incroyablement prolifique.

Tom Wilson a produit les deux premiers albums de The Mothers Of Inventions (Freak Out! et Absolutely Free), mais par la suite, Frank a pris les commandes. Il considérait les membres de son groupe comme ses «acteurs», avec lui-même comme producteur/réalisateur (dans les notes de pochette de Hot Rats, il décrit l’album comme «un film pour vos oreilles»). A cela s’ajoute son rôle de pionnier de l’avant-garde. La panique de 1966 ! prétend être parmi les premiers albums véritablement conceptuels.

Écoutez Freak Out !

Musique bizarre et méthodes fastidieuses

Zappa était entièrement préoccupé par l’activité – et la technologie – d’enregistrement, de production et de composition, il était donc ravi lorsque Sunset Sound et TTG Studios à Hollywood, ainsi que Whitney Studios, à Glendale, ont introduit l’enregistrement 16 pistes. Zappa a incorporé cette percée technologique sur les Hot Rats de 1969 (en revanche, Les Beatles enregistré “L’album blanc” sur huit pistes, considérant qu’il s’agit d’une avancée par rapport à leurs précédentes versions à quatre et deux pistes).

Si la musique excentrique et les méthodes fastidieuses de Zappa semblaient enjouées ou anarchiques aux étrangers, pour leur créateur, elles étaient le contraire : la méthode à sa folie. Entre 1960 et jusqu’à sa mort prématurée, en 1993, Zappa a dirigé un certain nombre d’ensembles, dont ses propres Mothers et le London Symphony Orchestra (son travail avec ce dernier a été assemblé à partir de plus de 1 000 éditions).

Son propre studio, construit au coût de 3,5 millions de dollars, lui offrait le luxe de l’indépendance en matière d’enregistrement, et il employait deux ingénieurs à plein temps pour gérer les planches. Bien que plus coûteuse que l’utilisation ponctuelle d’employés de la maison de disques, cette approche signifiait au moins que le studio de Zappa était occupé et prêt à être utilisé chaque fois qu’il en avait besoin. (Le studio disposait également d’une chambre anéchoïque spécialement construite dans laquelle Zappa pouvait faire des siestes entre les sessions, s’assurant qu’il n’avait jamais besoin de s’en éloigner quand il ne le voulait pas.)

Zappa pourrait éditer une cassette comme personne d’autre

L’ingénieur de longue date Mark Pinske a fait remarquer que « Zappa pouvait éditer [tape] comme personne d’autre », et, en ce sens, Zappa était un vrai postmoderniste. Sur We’re Only In It For The Money, il a embroché les hippies et leur naïveté contre-culturelle tout en appâtant les autorités – une position vraiment indépendante à la fin des années 60, dans laquelle Zappa a prêté allégeance à aucun des deux camps. Il ne s’est pas non plus limité à un seul style musical, son esprit indépendant coupant son cours à l’ambient, à la musique concrète, au surf, au classique, au doo-wop et au rock’n’roll des années 50, ainsi qu’à une musique qui s’orientait vers des modernistes difficiles comme Igor Stravinsky. , Edgar Varèse, et le Génie électronique français Pierre Henry.

Zappa a souvent construit des albums avec des thèmes et des commentaires récurrents, les résultats audio-vérité donnant l’impression que le processus créatif lui-même était capturé tel qu’il se produisait. Cela a donné à sa musique une sensation de bricolage avant que “DIY” ne devienne un mot à la mode. En effet, Zappa a été le pionnier du label indépendant dirigé par des artistes ; bien qu’il ait utilisé des labels majeurs pour la distribution et le marketing, il a également conclu des accords qui ont conduit à la naissance des marques Straight et Bizarre, puis DiscReet. Ceux-ci ont conduit à une multitude de sorties de Tim Buckley, The Amboy Dukes et Ted Nugent, tandis que Zappa a également contribué à apporter Capitaine Cœur de Bœuf, Wild Man Fischer, Alice Cooper et les GTO (Girls Together Outrageously) au monde. (L’album de ce dernier, Permanent Damage, a été produit par Zappa avec des contributions de Monkee Davy Jones, Lowell George, Rod Stewart, Jeff Beck et Ry Cooder.)

Complétement gratuit

Favorisant la liberté d’expression (il a combattu les « Filthy Fifteen » du PMRC) et des stratégies commerciales indépendantes, Zappa a même envisagé de se présenter à la présidence sur un ticket indépendant.

Dans ses mémoires, The Real Frank Zappa Book, il a déclaré : « Il y a des millions de personnes qui aiment la musique, mais ont des goûts qui diffèrent de « l’idéal de l’entreprise » – c’est là qu’interviennent les labels indépendants. Cependant, à moins qu’un indépendant ne soit distribué par un grand label, il y a de fortes chances que le détaillant ne paie pas sur son compte à 90 jours – à moins que l’indépendant n’ait un autre hit à venir le mois prochain. L’indépendant ne le fait généralement pas, mais le label le pourrait, et c’est cet effet de levier qui permet de payer les factures. »

Après la mort de Zappa, sa femme, Gail, partit sur ses traces, créant le Zappa Family Trust et libérant 38 albums inédits des coffres-forts. Un accord avec Universal Music Group a garanti que, comme Zappa lui-même l’a déclaré, l’entreprise indépendante était distribuée par un label majeur. En travaillant ensemble, ils se sont lancés dans une série de versions qui garantissent que le catalogue Zappa est organisé comme il le mérite.

Complétement gratuit? Certainement. De la créativité aux pratiques commerciales, l’état d’esprit indépendant de Zappa a ouvert la voie à de nombreuses personnes qui ont suivi.

Écoutez le meilleur de Frank Zappa sur Apple Music et Spotify.