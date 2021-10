Frank Zappa en mode attaque complète

Le délicieusement subversif Chunga’s Revenge est le troisième et dernier album qui Frank Zappa sorti en 1970 – une année fertile qui l’avait déjà vu sortir Sandwich au Weeny brûlé et les belettes ont déchiré ma chair. Zappa lui a donné le statut de solo nominal, mais l’album a en fait introduit une nouvelle variante sur The Mothers : Jeff Simmons (basse), George Duke (claviers et trombone), Aynsley Dunbar (batterie) et le multi-talentueux Ian Underwood a accueilli la voix exquise. des anciens Turtles Howard Kaylan et Mark Volman (facturés, pour des raisons contractuelles, comme Flo & Eddie) au bercail.

Les sessions de Chunga’s Revenge ont eu lieu entre début juillet 1969 et été 1970, avec Zappa aux commandes de quatre studios différents, dont le légendaire Trident à Londres. Une représentation contemporaine en direct d’une pièce d’avant-garde « The Nancy And Mary Music » a également fait l’affaire, recevant une épopée épique et totale par un Mothers suralimenté au Guthrie Theatre, Minneapolis.

Stylistiquement ambitieux comme toujours, Chunga’s Revenge comprend de la comédie burlesque, du jazz fusion et du blues-rock puissant avec un penchant lyrique axé sur les escapades sur la route (et dans la chambre) d’un musicien qui travaille dur.

Chunga est la préférée de nombreux fans de Zappa ; ils gravitent autour de la guitare slinky de « Transylvania Boogie », descendent au blues enjoué de « Road Ladies » et savourent « Twenty Small Cigars » (retravaillé à partir des sessions Hot Rats de 1969). « Tell Me You Love Me », qui a ouvert la face 2 du vinyle original, est le muscle hard-rock classique de Frank.

Flo & Eddie excellent tout au long, mais nulle part plus que sur le jeu pop pervers de « Would You Go All The Way? », qui est suivi par les six minutes et plus de jamboree de jazz qui est la chanson titre de l’album, sur laquelle Underwood fournit un funk-up de saxophone alto électrique entraîné par une pédale wah-wah. Kaylan et Volman reviennent à la mêlée sur « Rudy Wants To Buy Yez A Drink », une chanson dont le traitement tropical chaud dément le thème sous-jacent du mécontentement de Zappa avec l’Union des musiciens. Le morceau de clôture de l’album, « Sharleena », est également conçu sur mesure pour la voix de Flo & Eddie, avec un accent sur le doo-wop, le R&B et une mélodie qui tue qui a fait de la chanson un favori de la radio en fin de soirée.

Sorti le 23 octobre 1970, Chunga’s Revenge respecte l’esthétique Zappa et, même si certains n’ont peut-être pas compris toutes les blagues, il a résisté à l’épreuve du temps. Mieux encore, il est maintenant disponible en vinyle pour la première fois depuis plus de 30 ans. Le pressage de qualité audiophile sort via Zappa Records/UMe, spécialement masterisé par Bernie Grundman et avec l’œuvre unique de Cal Schenkel – un précurseur de le style graphique punk et new wave – fidèlement reproduit.

En post-scriptum, le dernier mot revient à Zappa : « Toutes les voix de cet album sont un aperçu de l’histoire de 200 Motels. Plus sur cette belle plus tard.

