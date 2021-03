Frankie Dettori et Hollie Doyle parmi les meilleurs jockeys en tête d’affiche de la nouvelle compétition de la Racing League

Frankie Dettori, Hollie Doyle et Oisin Murphy font partie des meilleurs jockeys à s’être inscrits pour la première Racing League.

La compétition de courses de chevaux révolutionnaire commence cet été avec plus de 2 millions de livres sterling de prix en argent.

Frankie Dettori a rejoint Racing League

Six réunions, comprenant six courses réparties sur six jeudis soirs consécutifs, auront lieu – chaque course étant diffusée en direct sur Sky Sports.

Il verra la participation de 12 équipes, chacune composée de trois jockeys, de deux à quatre entraîneurs et du personnel de l’écurie.

Chaque jockey pourra participer à un maximum de 18 des 36 courses de la compétition.

Ce seront toutes des courses à handicap ouvertes aux chevaux de 3 ans et plus avec un score de handicap de 0 à 90.

Chaque course vaudra 50k £ en prix en argent et un total de 100 points.

Les points seront attribués du premier au dixième, l’équipe ayant obtenu le meilleur score sur les 36 courses remportant la ligue.

Hollie Doyle fait partie des meilleurs jockeys qui se sont inscrits à Racing League

Il n’y a pas moins de cinq anciens champions jockeys qui participent, dirigés par Dettori et Murphy, ainsi que de jeunes talents tels que Laura Pearson et Thore Hammer Hansen.

En plus du prix en argent offert, les jockeys seront également en lice pour un pot de 50k £ attribué aux trois qui marquent le plus de points.

Murphy, qui pilotera pour l’équipe formée par Andrew Balding et Richard Hannon Jnr, a déclaré: «C’est une innovation passionnante et compte tenu du prix en argent, il devrait y avoir une concurrence féroce entre les équipes. J’ai hâte de m’impliquer.

Hayley Turner a ajouté: «C’est formidable que l’industrie de la course ait décidé d’essayer quelque chose d’un peu différent.

«Je sais que les jockeys et les entraîneurs sont tous très excités. Je pense que cela aidera à capturer un public non-course et à être un événement amusant à tous points de vue. «

Les Jockeys et leurs équipes

Équipe 1 – Oisin Murphy, Sean Levey, Hayley Turner

Équipe 2 – Jim Crowley, Hector Crouch, Pat Cosgrave

Équipe 3 – Paul Hanagan, David Allan, Paddy Mathers

Équipe 4 – James Doyle, Callum Shepherd, Laura Pearson

Équipe 5 – Jason Watson, Martin Dwyer, Thore Hammer Hansen

Équipe 6 – David Egan, Dylan Browne McMonagle, Gavin Ryan

Équipe 7 – Danny Tudhope, Cam Hardie, Paul Mulrennan

Équipe 8 – Adam Kirby, Kieran Shoemark, Saffie Osborne

Équipe 9 – Hollie Doyle, Cieren Fallon, Jack Mitchell

Équipe 10 – Charles Bishop, Rossa Ryan, George Bass

Équipe 11 – TBC *

Équipe 12 – Frankie Dettori, Luke Morris, Jamie Spencer

* L’équipe 11 (France) attend actuellement la confirmation des réglementations entourant le Brexit et Covid-19 avant d’annoncer plus de détails concernant leurs jockeys nommés.

La Racing League commence en juillet avec la première rencontre à l’hippodrome de Newcastle

Racing League sera lancé le 29 juillet et se déroulera sur 6 rencontres à Doncaster, Lingfield (x2), Newcastle (x2) et Windsor. Pour en savoir plus sur Racing League, visitez www.racingleague.uk.