Frankie Muniz aborde la rumeur à son sujet qui a commencé à partir de son époque sur « Danse avec les stars »

Frankie Muniz met fin aux rumeurs selon lesquelles il souffre d’une perte de mémoire qui, selon l’acteur de Malcolm in the Middle, a commencé lors de son passage en 2017 dans Dancing With the Stars. Muniz a corrigé le record du Wild Ride de Steve-O ! cette semaine, interrogé sur les rumeurs selon lesquelles il perdrait la mémoire après avoir subi « un tas de commotions cérébrales », bien qu’il ait confirmé qu’il ne se souvenait pas de tout de sa vie.

« C’est intéressant, j’y ai beaucoup pensé au cours de mes années comme ‘Pourquoi ai-je une mauvaise mémoire?' », a déclaré Muniz. « La seule chose logique que je puisse dire, c’est ‘Oui, j’ai eu neuf commotions cérébrales.’ commotions cérébrales, cependant, après avoir consulté « beaucoup de médecins ».

« Je pense juste que c’est le fait que j’ai fait tellement putain de temps pendant cette période que, bien sûr, je ne me souviens pas de tout. Beaucoup de mes souvenirs maintenant sont que je ne peux pas distinguer si c’était un rêve ou si c’était la réalité », a-t-il expliqué. Muniz a également évoqué les rumeurs selon lesquelles il souffrait de mini-AVC affectant sa mémoire. « J’avais ces épisodes où j’avais des engourdissements, je ne pouvais pas voir, je perdais ma vision. Et tout le monde me disait que vous aviez ces TIE (attaques ischémiques transitoires) ou mini-AVC. Personne ne pouvait donner une réponse directe », a-t-il déclaré. « Si vous cherchez mon nom, tout ce qu’il dit, c’est que je n’ai pas de mémoire ou que je meurs d’accidents vasculaires cérébraux. La réalité est que j’ai finalement été diagnostiqué avec juste des migraines aura, des migraines intenses. »

L’acteur de Big Fat Liar a poursuivi : « Mais si vous cherchez mon nom, c’est en gros ‘Frankie est en train de mourir et il ne sait même pas qu’il était Malcolm’. Je me dis ‘Non, je sais.' » Selon Muniz, c’est sa performance de « l’année la plus mémorable » dans Dancing With the Stars qui a déclenché toutes ces rumeurs. « Ils disaient : ‘C’est en 2001 parce que c’est quand tu as été nominé pour un Emmy et les Golden Globes. Et ils disaient : ‘Tu dois en parler' », se souvient-il. « Mais je dis : ‘Je ne me souviens pas de ce que j’ai ressenti alors.' »

« C’est donc moi qui ai en quelque sorte ignoré le fait que je ne peux pas dire que c’est mon année préférée parce que je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé en 2001. Vous auriez à me dire ce qui s’est passé en 2001 », a-t-il poursuivi. « Je ne me souviens pas vraiment [my time on Malcolm in the Middle] mais je ne disais pas que je ne me souviens pas de tout. »