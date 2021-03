L’ancien enfant acteur se faisait un nom à la fin des années 90 et au début des années 2000, en particulier sur grand écran. Frankie Muniz était dans des films tels que Big Fat Liar, Agent Cody Banks et sa suite, et était une voix dans Dr. Dolittle 2. Outre Malcolm, Muniz est apparu dans diverses émissions dont Lizzie McGuire, All That, Clifford the Big Red Dog et plus tard, Criminal Minds, Last Man Standing et il a terminé troisième de la saison 25 de Dancing With the Stars.