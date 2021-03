Frankie Muniz présente Baby Mauz et se débarrasse des motos après avoir accueilli son premier enfant ⋆ .

Instagram

L’acteur de «Malcolm au milieu» révèle le nom de son nouveau-né et décide d’abandonner ses motos pour créer un environnement sûr pour sa famille.

Frankie Muniz a nommé son fils nouveau-né Mauz Mosley Muniz.

L’épouse de l’ex-enfant star, Paige Price, a donné naissance au premier enfant du couple le 22 mars (21), et le nouveau père a partagé le doux surnom du tout-petit et a admis qu’il était «obsédé à 1000%» par leur petit paquet de joie.

Parallèlement à l’une des premières photos de Mauz partagées sur Instagram, Frankie a écrit: «Monde, rencontre mon fils Mauz Mosley Muniz. Il est né le 22 mars à 11h15. »

«C’est à ce moment-là que ma vie a changé pour toujours. J’avais entendu dire que ce serait le cas, mais je ne me serais jamais attendu à l’impact que le fait de voir mon fils aurait sur moi. Honnêtement, je ne savais pas qu’il était possible d’aimer quelque chose autant que je l’aime. Il m’a fallu beaucoup de temps pour poster parce que je suis obsédé à 1000% par lui, je m’efforce déjà de faire de chaque moment où il vit sur terre le meilleur possible. (sic) »

Le « Malcolm au milieu»La star a également révélé qu’il renonçait à ses motos bien-aimées pour créer un environnement sûr pour sa famille.

«Je me suis retrouvé très ému l’autre jour en réfléchissant à la chance que j’avais d’avoir la femme la plus incroyable et maintenant l’enfant le plus incroyable et je pensais que tout ce que je veux à partir de maintenant, c’est rendre le monde meilleur, pour eux,» il ajouta. «J’ai même choisi d’abandonner mes motos et de m’en tenir à l’écoute de K-LOVE à la radio tout en respectant la limite de vitesse. Je t’aime Mauz. Je t’aime @pogmuniz. »

Frankie a annoncé qu’il était père sur Instagram la semaine dernière dans une vidéo émouvante de lui tenant son fils nouveau-né, qui était caché de la caméra, alors qu’il jaillissait à quel point il était «amoureux» de son petit garçon et de sa femme.

Le couple a annoncé en septembre dernier (20) qu’il deviendrait parents pour la première fois et a ensuite organisé une fête de révélation du sexe où leurs proches ont découvert qu’ils avaient un garçon.

