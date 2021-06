Frankies Bikinis vend maintenant des chaussures – WWD

Frankies Bikinis se lance dans une nouvelle paire de chaussures – quatre pour être exact.

La marque de maillots de bain californienne lancera jeudi une collection de chaussures en édition limitée composée de quatre styles.

« Alors que Frankies Bikinis a continué à se développer dans des catégories autres que les maillots de bain, j’ai appris que notre client recherche vraiment un look Frankies Bikinis complet », a déclaré Francesca Aiello, fondatrice et directrice créative de Frankies Bikinis, à WWD. « Après avoir vu à quel point la réponse a été positive à l’ajout de vêtements et d’accessoires, les chaussures sont une prochaine étape naturelle pour moi-même en tant que designer, ainsi que pour la marque. Ces styles de chaussures continuent d’être conçus pour être extrêmement polyvalents, capables de s’adapter au style personnel et unique de chaque individu et de fournir à nos clients quelque chose qu’ils ne peuvent trouver que chez Frankies Bikinis.

Les quatre styles sont les Juna Terry Slides, la Zori Sandal, le Surf Fin Heel et la LA Girl Platform, dont le prix varie de 65 $ à 265 $. Bien qu’Aiello ait déclaré qu’il s’agissait d’un assortiment en édition limitée, elle prévoit de développer la catégorie des chaussures au fil du temps avec de nouveaux produits.

“Les chaussures ont été un nouvel espace tellement amusant”, a déclaré Aiello, qui a fondé la marque alors qu’il était encore au lycée. “J’espère vraiment que nos clients aiment ces styles autant que moi.”

Pendant ce temps, Frankies continue de développer des collaborations. Plus tôt ce mois-ci, la marque a lancé une collaboration en édition limitée avec la marque de yoga Alo Yoga. En avril, Frankies a fait appel à la joueuse de tennis professionnelle Naomi Osaka pour une collaboration en matière de maillots de bain. Un mois plus tôt, la marque s’est associée à l’actrice Hailee Steinfeld pour une collaboration de maillots de bain et de vêtements. Frankies s’est développé dans la catégorie beauté au début de 2020. Il a également travaillé avec la marque de streetwear Kith et le mannequin Sofia Richie.