Franklin dans “Ma femme et mes enfants” a grandi pour devenir une star “All American” déchirée

Noah Gray-Cabey, qui a joué le rôle de Franklin Mumford dans la sitcom à succès d’ABC My Wife and Kids, a grandi et a le corps pour correspondre. Les utilisateurs de Twitter ont été choqués de découvrir que l’acteur All American aux abdos ciselés qui incarne Frausto est le même adorable enfant acteur.

Gray-Cabey, surtout connu pour son rôle dans la série ainsi que dans Heroes, a joué le jeune amoureux de Kady Kyle, le plus jeune du clan Kyle. Son rôle dans la série a duré trois saisons. Les fans ont adoré Franklin pour son esprit et son amour pour Kady. Franklin est un enfant prodige, doué pour jouer du piano et intelligent – ayant fréquenté et diplômé de l’Université de Harvard avant l’âge de 7 ans.

Timeout, Franklin de My Wife and Kids est dans la nouvelle saison de All-American ? Le gamin a grandi et est devenu un buff de hella lol – Howie Manzo (@Howiej23) 26 août 2021

🤔 #FunFact Combien d’entre vous savent que “Frausto” de la saison 3 de tous les Américains. Franklin est-il de “Ma femme et mes enfants” ? “Oh Kady” pic.twitter.com/lN4U4KTM6k – Trop à perdre🎭 (@DaRealViseVersa) 25 août 2021

Également enfant prodige dans la vraie vie, Gray-Cabey a appris à jouer du piano à l’aide d’un clavier jouet avant de devenir un maître du vrai piano à l’âge de 4 ans. Il s’est produit partout dans le monde, notamment en Nouvelle-Angleterre, à Washington et en Jamaïque avec le New England Symphonic Ensemble en tournée mondiale. En 2001, il est devenu le plus jeune soliste à se produire avec un orchestre au célèbre opéra de Sydney, ainsi qu’au Queensland Conservatory et à la Convention internationale de Brisbane.

Il a pris du temps pour se concentrer sur ses études et s’est inscrit à Harvard en 2011. Il joue maintenant le rôle récurrent de Frausto dans All American. Les fans ne peuvent pas en avoir assez du beau mec maintenant cultivé.

La partie la plus drôle de All American ne pense qu’à Franklin de My Wife and Kids chaque fois que je vois Frausto – Dr. maman 👩🏾‍⚕️ (@liveeloveeleahh) 30 août 2021

Comment regardez-vous tous All American et ne soyez pas bizarre de voir Franklin de My Wife and Kids – Peut-être : Spencer (@spencer_cra1g) 2 août 2021

Twitter a été incendié par des femmes de tous âges qui se moquent du jeune homme de 26 ans. Mais certains disent qu’il est difficile de se débarrasser de l’image d’un bébé “Franklin”.