Franklin Graham dit que la richesse de Trump a décliné pendant son mandat parce qu’il a mis “ l’Amérique d’abord ” ⋆ .

L’évangéliste soutenant Trump et homophobe réputé Franklin Graham n’aime rien de plus que de vanter les vertus d’un homme qui n’en a sans doute pas. Il a affirmé que ces ignobles démocrates l’avaient remplacé par l’ancien président Donald Trump après avoir présenté un projet de loi qui l’interdirait d’être enterré au cimetière national d’Arlington.

Cela l’a amené à se lamenter: «Pendant quatre ans, ils se sont plus préoccupés d’essayer de blesser l’ancien président Donald J. Trump qu’autre chose – et ils y sont toujours», a-t-il affirmé.

Les démocrates ont introduit le No Glory For Hate Act en réponse à l’incitation de Trump au siège du Capitole, mais Graham est peut-être alimenté par l’illusion, donc ce n’était pas sur son radar. Peut-être.

Trump a fait beaucoup de choses tout au long de son mandat de président et a été aussi sournois que jamais à propos de ses impôts, mais sur sa page Facebook, Graham lui donne l’impression d’être une sorte de saint.

Comme l’a noté Joe.My.God., Graham a ceci à dire:

“ Le président Trump n’a même pas pris de salaire lorsqu’il était président – il a tout rendu. Tant de politiciens quittent leurs fonctions avec beaucoup plus d’argent que lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir », a-t-il écrit. «Ce rapport indique que le président Trump a également perdu environ 1 milliard de dollars de richesse au cours de ces quatre années de service. Donald Trump est devenu président non pas pour gagner de l’argent ou pour mettre la main dans la caisse, mais pour faire de son mieux pour préserver les grandes choses de cette nation pour les générations futures. Il a mis l’Amérique en premier, pas ses propres intérêts. Je n’ai jamais vu personne travailler plus dur. Merci, Président Trump pour votre sacrifice et votre service à cette nation.

Mais ce que Trump a vraiment fait pour l’Amérique, c’est de réveiller le racisme. Cela a toujours été ici; c’est une partie laide de ce pays qui ne s’est jamais endormie et il a versé de l’essence partout et a allumé l’allumette. Il a vu une pandémie dévorer le pays et tuer 400000 Américains sous sa surveillance, bien que son administration ait mis en œuvre l’opération Warp Speed, qui bat maintenant son plein sous l’administration Biden, donc il y a cela. Mais il a également cédé aux pressions et a encouragé les États à ouvrir des écoles et des entreprises bien trop tôt et a suggéré que les gens pourraient s’injecter de l’eau de Javel.

C’est ce qu’il a fait pour l’Amérique.

