Franklin Templeton : l’argent des autres investisseurs n’est peut-être pas à risque immédiat, mais surveillez une enquête plus approfondie

Les investisseurs dans les autres programmes de fonds communs de placement de Franklin Templeton pourraient ne pas être confrontés aux répercussions immédiates de l’ordre de SEBI de rembourser l’argent aux investisseurs de six programmes de dette qui ont été fermés. Cependant, une enquête plus approfondie sur les employés de la maison de fonds doit être étroitement surveillée. « SEBI évalue également séparément la conduite de certains employés de Franklin Templeton. Si SEBI constate que leur conduite n’est pas conforme, cela pourrait avoir de grandes implications », a déclaré Ajay Kejriwal, président de Choice Broking, à Financial Express Online. Plus tôt cette semaine, SEBI a demandé à Franklin Templeton India de restituer des frais de gestion et de conseil d’une valeur de Rs 512 crore aux investisseurs des six programmes de dette. Il a également ordonné à la maison du fonds de payer une amende de 5 crores de roupies.

Franklin Templeton assez fort pour payer une amende

“Nous ne connaissons pas encore la réponse de Franklin Templeton”, a déclaré Deepak Shenoy, fondateur de Capital Mind, à Financial Express Online. « Ils ont l’argent pour payer, donc ils ne feront pas faillite. La question est de savoir s’ils veulent payer ou non », a-t-il ajouté. Avec une solide société mère aux États-Unis et plus de deux décennies d’expérience en Inde, les experts du marché pensent que Franklin Templeton a des livres solides pour couvrir leurs pertes sans paralyser leurs opérations dans le pays, a déclaré Deepak Shenoy. Franklin Templeton a commencé ses activités en Inde en 1996 et gère maintenant un actif de plus de Rs 80 000 crore dans 73 fonds.

Une enquête plus approfondie du SEBI cruciale

Bien que le crore de Rs 512 et le crore supplémentaire de Rs 5 ne semblent pas être une cause immédiate d’inquiétude pour les investisseurs dans d’autres programmes à ce stade, Ajay Kejriwal de Choice Broking pense que l’enquête de SEBI sur le PDG de Franklin Templeton, le chef de la conformité et le les réalisateurs seront quelque chose à surveiller de près. « Je ne pense pas que les investisseurs devraient s’inquiéter, car le scénario de marché entraîne des profits et des pertes. Nous devons voir si les gestionnaires de fonds sont personnellement impliqués », a-t-il déclaré. Kejriwal a ajouté que si SEBI constate que les gestionnaires de fonds des six programmes fermés sont en conformité avec la loi, les autres investisseurs n’ont pas besoin d’y prêter attention.

En outre, Kejriwal a ajouté que si les gestionnaires de fonds de Franklin Templeton se conformaient à la réglementation, les AMC devraient avoir une certaine liberté. “Les marchés peuvent mal tourner et les décisions d’investissement peuvent aller dans les deux sens, AMC devrait avoir la liberté de prendre ces décisions si les gestionnaires de fonds se conforment à la réglementation”, a-t-il ajouté.

L’image de Franklin Templeton va prendre un coup

Bien que le paiement des amendes et le remboursement des frais de conseil ne nuiraient pas beaucoup à Franklin Templeton, un expert du marché a déclaré en demandant l’anonymat que le véritable dommage serait l’image de l’entreprise. Il a ajouté que les banques vendant des fonds communs de placement et les conseillers indépendants qui ont précédemment conseillé Franklin Templeton pourraient désormais être réticents à emprunter la même voie après que SEBI a constaté des défaillances dans les actions de la société.

Pourquoi rembourser de l’argent ?

En avril 2020, Franklin Templeton India avait brusquement fermé six fonds communs de placement de dette, invoquant des pressions sur les rachats. Les six programmes étaient le Franklin India Low Duration Fund, le Franklin India Short Term Income Fund, le Franklin India Ultra Short Bond Fund, le Franklin India Dynamic Accrual Fund, le Franklin India Credit Risk Fund et le Franklin India Income Opportunities Fund. Cela a laissé aux investisseurs 25 800 crores de roupies pour récupérer leur argent. Depuis lors, Franklin Templeton India a rendu Rs 14 572 crore aux investisseurs en trois tranches.

Cette semaine, SEBI, avec Franklin Templeton, a également infligé une amende à Vivek Kudva, ancien chef de l’Asie-Pacifique (APAC) pour Franklin Templeton, et son épouse Roopa Kudva à hauteur de Rs 7 crore. SEBI, dans une ordonnance distincte, a déclaré que le couple avait racheté des unités de programmes Franklin Templeton MF alors qu’il était en possession d’informations non publiques. Vivek Kudva et Roopa Kudva ont été exclus du marché des valeurs mobilières pour une période d’un an.

Réponse de Franklin Templeton

Franklin Templeton a déclaré qu’ils “étaient fortement en désaccord avec les conclusions de l’ordonnance SEBI” et avaient l’intention de faire appel de l’ordonnance SEBI auprès du Securities Appellate Tribunal (SAT). « Nous accordons une grande importance à la conformité et pensons avoir toujours agi dans le meilleur intérêt des porteurs de parts et conformément à la réglementation. Notre engagement envers l’Inde demeure inébranlable. Comme indiqué précédemment, la décision du fiduciaire en avril 2020 de liquider les fonds était due à la grave dislocation du marché et à l’illiquidité causées par la pandémie de COVID-19 et a été prise dans le seul objectif de préserver la valeur pour les porteurs de parts », la maison de fonds mentionné.

