Franklin Templeton tente de calmer les craintes des investisseurs : l’ordre SEBI de ne pas frapper d’autres stratagèmes déplacera SAT

Franklin Templeton a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions de l’ordonnance de Sebi et a décidé de faire appel devant le Securities Appellate Tribunal (SAT).

Franklin Templeton AMC a précisé que la récente interdiction par le régulateur des marchés des capitaux SEBI lui interdisant de lancer de nouveaux fonds de dette n’aura pas d’impact sur ses autres programmes existants. Plus tôt cette semaine, SEBI a imposé une pénalité de 5 crores de roupies et a demandé à la société de gestion de fonds de rembourser les frais de gestion d’investissement et de conseil de 512 crores de roupies, perçus entre le 4 juin 2018 et le 23 avril, pour les six régimes de dette liquidés, y compris les intérêts à 12% par an. Ce montant sera utilisé pour rembourser les porteurs de parts, conformément à l’ordre de SEBI.

Cependant, Franklin Templeton a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions de l’ordonnance de Sebi et a décidé de faire appel devant le Securities Appellate Tribunal (SAT). Dans un e-mail envoyé aux investisseurs le 8 juin 2021, le président de Franklin Templeton AMC, Sanjay Sapre, a déclaré que l’ordonnance SEBI n’avait pas d’incidence sur le processus de monétisation actuel des six programmes de dette en cours de liquidation entrepris par le liquidateur. “La commande n’est pas non plus liée et n’a aucun impact sur les autres programmes de dette, de capitaux propres, hybrides et offshore gérés par Franklin Templeton”, a-t-il déclaré.

Franklin Templeton a réitéré que la décision du fiduciaire en avril 2020 de liquider les fonds était motivée par de graves perturbations du marché et l’illiquidité causées par la pandémie de COVID-19 et a été prise pour préserver la valeur pour les porteurs de parts. Les six programmes de fonds communs de placement (Franklin India Low Duration Fund, Franklin India Short Term Income Fund, Franklin India Ultra Short Bond Fund, Franklin India Dynamic Accrual Fund, Franklin India Credit Risk Fund et Franklin India Income Opportunities Fund) ont été fermés l’année dernière. en raison de la pression sur les remboursements et du manque de liquidité du marché obligataire. Ces six régimes avaient ensemble environ 25 800 crores de roupies en tant qu’actifs sous gestion.

Sapre, dans la lettre, a déclaré que les six régimes en cours de liquidation ont distribué 14 572 crores de Rs aux porteurs de parts au 30 avril 2021, et qu’un montant de 3 205 crores de Rs est disponible pour distribution à partir du 4 juin 2021. Après cette distribution dans le première semaine de juin 2021, le montant total des décaissements atteindrait 17 778 crores de roupies, soit 71% des actifs sous gestion (AUM) au 23 avril 2020. Il a également ajouté que la priorité immédiate de Franklin Templeton et son objectif restent de soutenir liquidateur désigné par le tribunal en liquidant le portefeuille des régimes en liquidation et en distribuant les fonds à nos porteurs de parts au plus tôt, tout en préservant la valeur.

Sebi, dans sa commande plus tôt cette semaine, a déclaré avoir découvert que Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt Ltd avait commis de graves manquements/violations en ce qui concerne la catégorisation d’un programme (en reproduisant une stratégie à haut risque sur plusieurs programmes) et le calcul de Macaulay durée (pour pousser les papiers à long terme dans des schémas de courte durée). Il a également ajouté que Franklin Templeton a commis des violations en ce qui concerne le non-exercice des options de sortie face à la crise de liquidité émergente, les pratiques d’évaluation des titres, les pratiques de gestion des risques et la diligence raisonnable liée aux investissements.

