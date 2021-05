Franky Monet révèle comment elle a signé pour la WWE et pourquoi elle a dû évoluer de Taya Valkyrie

Franky Monet a finalement fait ses débuts sur le ring dans NXT cette semaine avec une victoire sur Cora Jade.

Monet, 42 ans, avait été l’une des lutteuses les plus accomplies au monde à n’avoir jamais travaillé pour la WWE avant de chanter et à de nombreux yeux, cela était attendu depuis longtemps.

Franky Monet a fait une impression instantanée dans NXT

Établissant son nom sous le nom de Taya Valkyrie, Monet est maintenant sous l’égide de la WWE et s’est lancée dans un nouveau chapitre.

talkSPORT a eu la chance de rattraper la dernière arrivée de NXT et de découvrir comment elle a finalement signé avec la société, rejoignant son mari John Morrison à la WWE et bien plus encore.

Comment elle a rejoint la WWE…

Cela fait plus de 11 ans de travail acharné, de travail acharné et de passage dans plusieurs entreprises et pays différents. J’ai toujours su que c’était la fin ultime.

« Autant les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, autant la WWE est la WWE. C’est la société de divertissement sportif numéro un dans le monde entier et c’est là où vous voulez être. C’est là que les lumières sont les plus brillantes et vous serez vu par beaucoup plus de personnes et de visages.

« Le talent est incroyable aussi, alors je savais que c’était là que j’étais censé être. Est-ce? N’est-ce pas? Est-il temps de le raccrocher ? Est-il temps de pousser plus fort ? Surtout en 2020, il y a eu tellement de moments pour moi où je ne savais pas ce qui allait se passer.

Une victoire sur Cora Jade était le début parfait pour Franky Monet

“J’aime tellement la lutte professionnelle que je ne pouvais tout simplement pas laisser ce feu allumé en moi il y a tant d’années s’éteindre sans essayer d’atteindre le but ultime de la WWE. Les conversations ont commencé et je suis si heureuse d’être là.

« Je le compare toujours à Charlie et la chocolaterie ; J’ai l’impression d’avoir le ticket d’or. Je me souviens du premier jour où je suis allé au Performance Center, je me suis dit « quelle est ma vie ! Irréel.

“Tous les entraîneurs, toutes les personnes avec qui je travaille comme Triple H, Shawn Michaels, Sara D’Amato pour la division féminine et juste la quantité de créativité dans laquelle ils me permettent d’être immergé.

“Ils croient simplement en chacun d’entre nous et c’est tout simplement irréel d’être enfin dans cette position où j’ai l’impression que Franky Monet peut être vue pour qui elle est, comprise et être sur la plate-forme sur laquelle elle mérite d’être.”

En rejoignant son mari John Morrison à la WWE…

«Beaucoup de gens aiment supposer que parce que je suis marié à quelqu’un dans l’entreprise qui m’aide à aller quelque part et à écouter, j’ai gagné cette place.

«Oui, John a été là pour me soutenir en tant que mari et quelqu’un avec qui je m’entraîne, c’est mon plus grand pom-pom girl, mais en fin de compte, cela dépend du travail acharné que j’ai fait. Ce n’est pas parce que vous êtes marié à quelqu’un que vous obtenez un emploi, ce n’est pas ainsi que fonctionne le monde réel !

La star de la WWE John Morrison est le mari de Franky Monet

« Je sais que tout le monde aime les créer, je l’appelle ‘fan-fiction’ pour la façon dont ces choses se produisent.

«Évidemment, le faire croire en moi et me pousser à poursuivre c’est une chose énorme, énorme. L’avoir là-bas, être réuni et travailler à nouveau ensemble après que nous ayons fait dans AAA, Lucha Underground et IMPACT et maintenant être ensemble sur cette plate-forme de la WWE est un rêve devenu réalité.

Sur le changement de nom de Taya Valkyrie en Franky Monet…

“Taya Valkyrie était évidemment mon nom pour toute ma carrière, depuis le premier jour, c’est mon nom. Ça a été avec moi, elle m’a donné la vie que j’ai maintenant. C’est comme ça que j’ai rencontré John, c’est comme ça que j’ai parcouru le monde. C’est grâce à elle que j’ai fini par devenir champion dans plusieurs entreprises. Elle est la raison pour laquelle je suis Franky Monet aujourd’hui.

“Donc, en fin de compte, j’étais comme ‘Taya signifie tellement pour moi’ mais aussi, j’étais prêt pour ce type d’évolution et c’est presque comme l’idée de renaître dans ce nouveau personnage. Même si Franky a beaucoup de similitudes avec ce qu’est et était Taya.

«Je me sens en tant qu’artiste et artiste, l’évolution est si importante. Vous ne voulez pas avoir l’impression d’aller en ligne droite, il doit y avoir des collines et des vallées, des hauts et des bas et j’ai l’impression que c’était l’étape naturelle à franchir pour moi dans ma carrière et j’étais vraiment excité de le faire. être consulté de manière créative et me demander ce que je pensais des différents noms et autres.

Taya Valkyrie était le plus ancien champion en titre d’IMPACT Knockouts

« Évidemment, Monet vient de l’artiste français parce que je me considère comme un artiste ! Ma famille vient d’Europe, mon père est de Suisse, donc nous allions toujours dans beaucoup de musées en Europe quand j’étais enfant, donc c’est de là que ça vient.

« Franky, j’ai toujours vraiment aimé le nom. J’ai toujours aimé ces noms neutres en termes de genre. C’est amusant, c’est courageux; Je suis une icône, d’accord [laughs]. Je pensais que c’était vraiment différent et c’est moi, Kira, au cœur. Je suis différent et j’ai toujours repoussé les limites de la créativité.

« Je veux que les gens se disent ‘qu’est-ce que c’est ? Pourquoi? Je ne comprends pas!’ Plus les gens en parlent, plus cela m’excite et me donne envie de faire des choses plus excitantes et folles. Franky Monet est là pour rester et je suis juste ravi de montrer qui elle est et de vous permettre d’apprendre à la connaître.

En frappant le Glam Slam avec Beth Phoenix l’appelant sur le commentaire…

“Je lui ai fait un petit clin d’oeil après ça [laughs]. J’adore absolument Beth Phoenix. Je pense qu’elle est l’une des personnes les plus incroyables à l’intérieur et à l’extérieur du ring, alors pour l’avoir là-bas et avoir son soutien, faites-la me regarder littéralement, je pense ‘s’il vous plaît, veuillez approuver cela!’ Ce fut un moment très incroyable lors d’une nuit incroyable.

Si elle allait toujours à NXT une fois en signant pour la WWE…

«Ça allait toujours être NXT. Beaucoup de gens essaient de le mettre dans une boîte ou de le comparer à ce qu’il était en tant que marque de développement comme il y a des années. NXT est sur le réseau américain, OK ! NXT est sur le même réseau que RAW !

«Ce sont les meilleurs athlètes du monde. Il regroupe les meilleurs lutteurs d’autres sociétés, des Indes, d’autres pays au même endroit – c’est ce qu’est NXT. Je suis tellement fier d’être là.

