Franmil Reyes a rendez-vous pour ses débuts au LIDOM

Le jardinier Franmil Reyes a une date pour ses débuts dans la Ligue dominicaine avec le Lions de l’élu, set avec lequel il a joué toute sa carrière dans le LIDOM.

Soudainement sans rumeurs précédentes, Reyes a clairement indiqué qu’il jouera ce 16 novembre contre les Toros del Este à La Romana.

Franmil Reyes va devoir se sacrifier pour jouer dans le champ extérieur pour les Leones del Escogido, puisque le frappeur désigné a un prénom et un nom et est Albert Pujols.

De plus en plus la formation des Lions s’améliore avec beaucoup d’ancienneté et des chauves-souris qui veulent se démarquer, le neveu de Vladimir Guerrero, Gaby, a connu un bon début de saison. Il y a de grandes possibilités que Starlin Castro choisisse de jouer dans LIDOM, car elle n’a pas pu terminer 2021 dans les majeures en raison d’une suspension.

Il convient de noter que Reyes vient de frapper 32 circuits en MLB 2021, cependant, grâce à une blessure oblique, il n’a pu épuiser que 418 frappeurs avec 118 matchs, il n’était même pas proche des 162 de toute la saison.

Reyes sait qu’il sort de l’une des meilleures saisons de sa carrière, même ainsi, il ne veut pas faire confiance et cherche à rester en forme dans une ligue où les lanceurs le jettent avec un peu plus de peur que dans les Ligues majeures, ici il fait tous les réglages qu’il faut faire avant de casser les hauteurs.