Franmil Reyes a surpris un patient atteint de cancer avec le baseball, les RH

Maintenant, c’est une histoire réconfortante.

Mercredi, lors du match des Indians de Cleveland contre les Rangers du Texas, Franmil Reyes a passé une soirée inoubliable. Non seulement Reyes s’est-il battu sur le terrain lors de la victoire 7-2 de Cleveland, mais il est également allé au-delà pour un fan luttant contre le cancer.

Avant sa dernière batte de la soirée, Reyes a distingué la fan de Cleveland Jessica Atwood – qui a perdu sa mère d’un cancer puis a elle-même reçu un diagnostic de cancer du sein – dans la foule. L’histoire d’Atwood a clairement touché Reyes, qui lui a signé une balle de baseball et la lui a donnée avec le message : « Jessica, nous sommes là pour toi. Je vous aime.”

“Il lance cette balle à mon mari et mon mari est” d’accord, merci “et il s’arrête en quelque sorte”, a déclaré Atwood, selon WKYC Studios. « Il se tient là pendant une seconde et mon mari regarde le ballon. Je vois juste des larmes dans ses yeux, il me le tend et je me mets à pleurer. Je n’ai jamais pleuré à un match de baseball auparavant.

Puis, sur ce même coup au bâton, Reyes a décoché un coup de circuit de 451 pieds et a pointé du doigt Atwood et sa famille dans la foule, lui dédiant le coup de circuit.

Certaines choses sont plus importantes que le baseball. Hier soir, Franmil Reyes a offert un moment inoubliable à une famille traversant une période difficile. C’est #OurCLE pic.twitter.com/eDHNW1fFrz – Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) 26 août 2021

Reyes a ensuite réfléchi à son coup de circuit et à son interaction avec Atwood à Bally Sports Cleveland, déclarant qu’il espérait qu’il pourrait faire quelque chose de spécial pendant cette frappe pour Atwood.

“Je me disais ‘ce n’est pas assez, ce baseball n’est pas assez.’ Alors, quand j’étais sur le pont, j’ai dit ‘S’il te plaît mon Dieu, je sais que ça a été dur ces deux jours à l’assiette.’ Je n’ai pas demandé de circuit, mais cette fois-ci, je voulais faire quelque chose de spécial pour Jessica.

“C’est au bâton, je voulais faire quelque chose de spécial pour Jessica.” Franmil Reyes parle de son coup de circuit de mercredi soir qui a aidé une famille à lutter contre le cancer. #NotreCLE pic.twitter.com/5Eisim9tpB – Bally Sports Cleveland (@BallySportsCLE) 27 août 2021

“… quand je t’ai lancé la balle, je suis venu au bâton et j’ai dit ‘S’il te plaît, mon Dieu, laisse-moi frapper ça pour Jessica.'” Avant le dernier au bâton de Franmil de la nuit, où il a frappé un home run, il a lancé une balle vers une femme assise derrière la pirogue. Jessica a un cancer et a presque fini sa chimio. pic.twitter.com/ukOgsl83Zb – Indiens de Cleveland (@Indians) 26 août 2021

Quel moment incroyable pour Atwood et sa famille, et quel beau geste de Reyes pour aller au-delà d’ici. C’est ça le sport.