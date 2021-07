Franmil Reyes met fin à la séquence de défaites des Indiens

09/07/2021 à 08:08 CEST

L’attaquant désigné dominicain Franmil Reyes a répondu avec un circuit de trois points avec deux retraits en neuvième manche qui a permis au Indiens de Cleveland arrêter une séquence de neuf défaites consécutives en battre les Royals de Kansas City 7-4. La victoire a permis aux Indians de Cleveland de revenir sur la voie de la victoire et de surmonter leur pire séquence de défaites sous la direction de Terry Francona. Après que le manager des Royals Mike Matheny ait décidé que le releveur Greg Holland (2-4) marcherait vers le dangereux troisième but José Ramírez pour mettre des coureurs aux premier et deuxième buts, Reyes l’a fait payer avec sa planche jusqu’aux sièges du champ gauche. Le coup de circuit, quatorzième de la saison pour Reyes, a déclenché une célébration enthousiaste de la part des Indiens, qui avaient désespérément besoin d’une victoire après avoir subi une série de blessures.

Avant le coup de circuit de Reyes, le receveur portoricain Roberto Pérez a également sorti le ballon du parc avec deux porteurs de ballon en huitième manche pour donner une nouvelle vie aux Indiens. Le coup de circuit de Perez, qui était de 4-1 avec trois points produits et un score, contre Scott Barlow a donné l’avantage à Cleveland 4-3. Mais la célébration a été brève après que Santana, qui a joué 10 saisons avec les Indians avant de signer avec Kansas City l’hiver dernier, a frappé son deuxième coup de circuit de la journée. Le joueur de premier but dominicain Carlos Santana a fait sauter le mur à deux reprises pour les Royals, y compris un canon égalisateur en neuvième manche contre James Karinchak (5-2) qui s’est avéré être le lanceur gagnant après avoir raté l’arrêt. Le joueur de deuxième but Hunter Dozier a également fait exploser le mur pour les Royals, un circuit en solo.

Le joueur de premier but Bobby Bradley a également frappé un coup de circuit pour les Indiens, qui ont gagné pour la première fois depuis le 28 juillet et ont évité de prolonger leur pire série de défaites depuis leur 11 défaite consécutive en 2012.

Le dominicain Sanó se prononce en faveur des Twins

Le joueur de premier but dominicain Miguel Sanó et le receveur large Ryan Jeffers ont frappé des circuits et le Jumeaux du Minnesota capitalisé sur la modification d’une décision à l’aide de la relecture instantanée pour marquer trois fois en septième manche et battre les Tigers de Détroit 5-3. Un coup de circuit de Jeffers avec un retrait en cinquième manche a été le premier demi offensif du Minnesota face au partant des Tigers Tarik Skubal. Sanó a ouvert la septième manche avec son quinzième circuit de la saison, après avoir fait sauter le mur de Skubal (5-8) pour égaliser le score à 3-3.

Le voltigeur droit Max Kepler vient de frapper un simple dans le champ intérieur et le défenseur central Gilberto Celestino a suivi avec un autre joueur au sol. Detroit a tenté de réaliser un double jeu, mais Celestino est entré en sécurité dans le match d’ouverture. Les Twins ont demandé une révision et ont eu raison de montrer que le joueur de deuxième but portoricain Willi Castro a retiré son pied de la jambière prématurément, gardant Kepler au deuxième rang. Après un amorti sacrifice, le releveur José Cisnero a eu un lancer sauvage qui a envoyé Kepler au registre avec le point de tête. Le joueur de deuxième but Jorge Polanco a ajouté une mouche sacrifice.

Le partant JA Happ (5-4) a accordé trois points et huit coups sûrs en sept manches pour la victoire. Tyler Duffey a retiré le huitième dans l’ordre et Taylor Rogers a effectué son huitième arrêt en 10 occasions. Le voltigeur de gauche Eric Haase a frappé un circuit de deux points pour Detroit, qui venait de remporter quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs.

Dom Núñez met la batte et le vainqueur opportuns avec les Rocheuses

Le receveur hispanique Dom Núñez a contribué en simple et en paire de doubles qui ont aidé le Rocheuses du Colorado pour éviter le balayage dans la série de trois matchs contre l’équipe avec le pire bilan dans les majeures, le Diamondbacks de l’Arizona, qui a gagné 9-3. Les Rocheuses n’ont enregistré que leur septième victoire en 40 matchs sur la route cette saison. À domicile, ils ont 31-17 ans. Núñez a commencé la journée avec seulement 0,159 au bâton. Il a marqué deux fois, a produit une course et a échangé un but sur balles. Le voltigeur de droite vénézuélien Yonathan Daza a inscrit deux touchés et le joueur de troisième but Ryan McMahon a frappé deux simples et a frappé le registre à deux reprises.

Le joueur de deuxième but Josh VanMeter a frappé un circuit de deux points pour les Diamondbacks, qui tentaient de balayer une série de trois matchs pour la première fois du 20 au 22 avril contre les Reds de Cincinnati.

Le partant Chi Chi González (3-5) a accordé trois points mérités et six coups sûrs en cinq manches de travail pour décrocher la victoire. En attaque, il avait un single RBI.

Les Rocheuses ont marqué deux fois en sixième manche contre le releveur Jordan Weems (0-1) pour prendre une avance de 4-3, puis ont sonné quatre autres fois en septième pour assurer la victoire.

La recrue Logan Gilbert fait taire les Yankees

Le débutant recrue Logan Gilbert a surpris avec un excellent travail du monticule et réduit au silence les Yankees de New York qui ont perdu 4-0 contre les Mariners de Seattle. Après deux jours consécutifs à voir leur lanceur partant se faire punir dès le début des actions, les Mariners ont retrouvé la magie des lancers de Gilbert, qui a terminé la première manche propre et à partir de là tout a été brillant. Gilbert a lancé un coup sûr en sept manches dans le meilleur début de sa jeune carrière, et le joueur de troisième but Kyle Seager et le joueur de deuxième but Dylan Moore ont chacun frappé des circuits qui ont aidé sa cause.

Seattle a sauvé le dernier match de la série de trois matchs contre les Yankees grâce à un brillant effort de la meilleure promesse que les Mariners ont parmi leurs lanceurs. Gilbert a dominé, permettant à son seul porteur de ballon d’atteindre le doublé du frappeur désigné Giancarlo Stanton en ouvrant la deuxième manche. Le joueur de premier but Luke Voit a été touché avec une balle rapide, mais les Yankees ont manqué de coureurs contre Gilbert. Le jeune lanceur a fait sa marque à 3-2 après avoir établi un sommet en carrière de huit retraits au bâton et a retiré ses 18 derniers frappeurs qu’il a affrontés.

Les releveurs Paul Sewald ont retiré une paire au huitième et Kendall Graveman a terminé avec un coup sûr au neuvième, prolongeant la séquence à 22 frappeurs à la retraite consécutifs avant de frapper le joueur de deuxième but DJ LeMahieu avec un lancer. New York a été limité à un coup sûr pour la première fois depuis le 25 septembre 2019 contre les Rays de Tampa Bay et est tombé à 3-8 alors qu’il allait faire un balayage de série cette année, dont 1-5 sur la route.

Le partant new-yorkais Jordan Montgomery (3-4) a bien lancé, à l’exception des deux circuits qu’il a abandonnés. Montgomery a lancé 6 manches 2/3, accordant quatre coups sûrs et retirant neuf frappeurs sur des prises.

Gilbert est le premier lanceur des Mariners à lancer au moins sept manches, à en retirer au moins huit, à ne pas marcher et à accorder un ou moins de coups sûrs depuis le match parfait de Félix Hernández en 2012. Selon la base de données Stathead, Gilbert est le 17e lanceur de moins de 25 ans depuis 1990. , lorsque les statistiques ont commencé à être publiées, qui atteint ces chiffres et le premier depuis le partant des Rockies du Colorado Germán Márquez en 2019.