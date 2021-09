Frantic Brawler Okinawa Rush obtient une date de sortie en octobre

Ruée d’Okinawa, un bagarreur rapide qui a été initialement financé sur Kickstarter, se prépare pour une sortie Switch eShop le 28 octobre (au prix de 19,99 USD). Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il propose un chaos de style rétro, et une démo est maintenant disponible sur l’eShop si vous voulez lui donner un coup de fouet.

Cela va pour des visuels de style Amiga, ce qui est un peu différent de ce que ciblent beaucoup de jeux basés sur des pixels, et cela semble certainement être amusant. Il y a un support pour la coopération locale et trois combattants jouables différents.

Okinawa Rush est sur gameplay intense et habile. Il est également suffisamment intuitif pour que quelqu’un de complètement nouveau dans les jeux puisse saisir et entrer immédiatement dans l’action.

Incarnez le maître des arts martiaux Hiro, Meilin ou Shin alors qu’ils s’affrontent dans un combat désespéré pour leur vie contre le clan Black Mantis.

DOUBLEZ LA MALADIE: Amenez un ami et combattez des ninjas, des démons et plus encore dans le Mode coopératif local à 2 joueurs de ce jeu de plateforme d’action-aventure se déroulant dans une version mystique et fantastique d’Okinawa.