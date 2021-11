Franz Ferdinand partage la vidéo de la nouvelle chanson « Billy Goodbye »: Regardez

Franz Ferdinand a annoncé Hits to the Head, une compilation de 20 chansons des plus grands succès. Il sort le 11 mars via Domino et contient deux nouvelles chansons : « Billy Goodbye » et « Curious ». Regardez la nouvelle vidéo « Billy Goodbye » et découvrez ci-dessous l’illustration et la tracklist de la compilation. Alex Kapranos a discuté du processus de conservation de cette nouvelle collection :

C’est la même chose que d’écrire une set-list pour un festival : vous voulez jouer les chansons que vous savez que les gens veulent entendre. Les coups. Apportez les coups à la tête. Le cœur. Les pieds. Cela signifie des singles évidents, mais aussi des chansons que vous savez avoir une signification particulière pour le groupe et le public comme « Outsiders ». Nous avons également ajouté deux nouvelles chansons, enregistrées l’année dernière : « Billy Goodbye » et « Curious », toutes deux coproduites lors de la dernière étape avec Stuart Price. J’ai des amis qui pensent que vous n’êtes pas un « vrai » fan si vous possédez un best of plutôt qu’une discographie. Je ne suis pas d’accord. Je pense à la collection de disques de mes parents quand j’étais enfant. J’ai adoré leurs compilations LP. Je suis tellement reconnaissant qu’ils aient eu des changements ou l’or roulé. Ces LPs étaient mon point d’entrée. Mon introduction.

Franz Ferdinand a annoncé qu’ils se sont séparés de leur ancien batteur Paul Thomson. Le dernier album studio du groupe, Always Ascending, est sorti en 2018.

Coups à la tête:

01 Fléchettes de plaisir

02 Sortez-moi

03 L’obscurité de la matinée

04 Michel

05 Ce feu

06 Voulez-vous

07 Éloignez-vous

08 Les Déchus

09 Extérieurs

10 rêves lucides

11 Ulysse

12 Non, les filles

13 Action juste

14 Mauvais œil

15 Illumination d’amour

16 Tenez-vous à l’horizon

17 Toujours croissant

18 Aperçu de l’amour

19 curieux

20 Billy Au revoir