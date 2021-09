Franz Tost confirme que le renouvellement 2022 de Yuki Tsunoda n’a jamais fait de doute

20/09/2021 à 16h00 CEST L’entraîneur de Valence, José Bordalás, chute à nouveau contre le Real Madrid et ajoute un total de neuf confrontations directes sans remporter la victoire : deux nuls et sept défaites. Le ché a joué un grand match dans les lignes générales et a même pris la tête dans l’électronique, mais les […] More