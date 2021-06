Franz Tost demande l’abandon des couvertures pour pneus F1

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, a appelé la Formule 1 à se débarrasser des couvertures de pneus du sport, les qualifiant de trop chères et non durables.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation pour 2022, les couvertures pour pneus, utilisées pour réchauffer les composés Pirelli à des températures exactes, devaient être complètement interdites – mais il y a eu un demi-tour dans cette zone particulière et les couvertures semblent être là pour rester encore une fois.

Tost n’a jamais été un grand fan des couvertures pour commencer et a parlé de sa frustration à leur égard.

“Il y a trois ou quatre ans, je poussais vraiment très fort pour que nous nous débarrassions de ces couvertures pour pneus”, a déclaré Tost.

« Il y a quatre semaines, ou il y a trois semaines, j’ai approuvé la commande des nouvelles couvertures pour pneus de l’année prochaine, 375 000 €. Je me demande… pour quoi faire ?

« Tout d’abord, nous avons dépensé énormément d’argent pour ces couvertures de pneus.

« Deuxièmement, c’est techniquement très compliqué maintenant, c’est une science connue. Ce n’est pas seulement pour chauffer les pneus, c’est pour chauffer les jantes, c’est pour chauffer la carcasse et c’est pour chauffer la surface de la bonne manière.

« Chaque équipe, quatre ou cinq ingénieurs [are] travailler pour ce processus. Ensuite, il y a la durabilité. Nous avons besoin de beaucoup d’énergie pour exécuter ce processus avec le chauffage des pneus.

Les couvertures de pneus ont fait l’objet d’un examen plus approfondi ces dernières semaines, étant donné la façon dont les équipes ont préparé leurs pneus pour entrer en piste. Certains avec des pressions inférieures à celles que Pirelli avait prises en compte dans leur analyse de pré-session.

La solution de Tost à cela est simple, à son avis.

“Ce serait si facile, pas de couvertures et la FIA devrait proposer un capteur juste pour mesurer la pression”, a-t-il ajouté. “C’est ça.

« S’il n’y a pas de couvertures et que la FIA peut vérifier la pression des pneus, c’est facile. Je me demande juste pourquoi on rend tout plus compliqué. Pirelli doit simplement nous fournir des pneus qui fonctionnent dans ces conditions.

« Autrefois, la F1 n’avait pas de couvertures pour pneus, c’était il y a longtemps, mais c’est possible. D’autres catégories n’ont pas non plus de couvertures pour pneus. C’est un peu compliqué, tout. Et l’année prochaine, nous commençons avec un pneu entièrement nouveau.

