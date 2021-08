Franz Tost ne voit “pas d’alternative” à Pierre Gasly et Yuki Tsunoda

in

Le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, prévoit de conserver le même alignement de pilotes pour la saison prochaine, affirmant qu’il n’y a pas d’alternative.

L’équipe de Tost s’est lancée dans la campagne 2021 avec un nouveau couple – Pierre Gasly restant mais la recrue Yuki Tsunoda remplaçant Daniil Kvyat en tant que coéquipier.

Peu d’équipes sur la grille changent de composition plus souvent que l’équipe sœur de Red Bull, mais Tost ne peut pas voir cela se reproduire pour la saison prochaine.

« J’espère que nous continuerons à courir avec Pierre et Yuki l’année prochaine. Je ne vois aucun autre conducteur là-bas », a-t-il déclaré motorsport-total.com.

S’ils décidaient de changer les choses ou étaient forcés de le faire si Red Bull rappelait Gasly, Alex Albon ainsi que le trio F2 et Red Bull Academy Liam Lawson, Juri Vips et Jehan Daruvala seraient tous des prétendants logiques pour un siège ouvert.

Néanmoins, Tost ne voit aucun d’entre eux, ni aucun autre pilote qui pourrait se joindre de manière réaliste, comme des alternatives potentielles à son duo actuel.

“Je ne vois pas d’alternative non plus”, a-t-il ajouté.

« Pierre fait un travail fantastique et Yuki est un nouveau venu et fait du bon travail. Il doit juste acquérir de l’expérience et apprendre beaucoup.

« Mais ce n’est rien de spécial. C’est logique avec un jeune conducteur.

drapeau rouge, celui-ci est sur nous 🚩 @yukitsunoda07 perd la voiture au virage 4 et met l’arrière dans le mur en courant en P9 – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 30 juillet 2021

Si AlphaTauri larguait un chauffeur, ce serait presque certainement Tsunoda.

Alors que Gasly a excellé cette année, étant extrêmement impressionnant le plus souvent, le pilote japonais a eu du mal à suivre le rythme de son coéquipier et a commis un certain nombre d’erreurs.

Tost n’est cependant pas inquiet et est convaincu qu’il s’améliorera la saison prochaine une fois qu’il sera plus familier avec les circuits de F1, dont beaucoup n’ont jamais piloté auparavant.

“Ensuite, il connaît aussi les pistes”, a-t-il déclaré.

“Il ne faut pas oublier que Yuki ne connaît même pas les pistes dans la seconde moitié de la saison.”

La dernière erreur de Tsunoda est survenue en Hongrie alors qu’il s’est écrasé en FP1 après avoir perdu le contrôle de sa voiture avant d’être éliminé en Q1 en qualifications.

Son patron est convaincu qu’il ne fera plus trop d’erreurs, mais il ne pense pas que ce soit un gros problème s’il le fait.

“Je suis convaincu qu’il n’en aura plus beaucoup”, a déclaré Tost.

« Mais nous verrons. C’est un débutant, un nouveau venu. Et quand un nouveau pilote arrive dans l’équipe, il faut accepter qu’il fasse des erreurs.