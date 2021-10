Franz Tost ne voit qu’un seul négatif avec le format de course de sprint

Le directeur d’AlphaTauri, Franz Tost, estime que le seul inconvénient des qualifications de sprint est qu’elles mettent les recrues sur le pied arrière.



Le format de qualification de sprint a fait ses débuts en 2021, une course de sprint de 100 kilomètres qui remplace le format de qualification normal un samedi.

En conséquence, le système traditionnel Q1, Q2 et Q3 est avancé jusqu’à vendredi, fixant la grille des qualifications pour le sprint, ce qui a pour résultat de décider de la grille du grand prix principal.

Deux essais ont maintenant eu lieu, d’abord au Grand Prix de Grande-Bretagne puis au Grand Prix d’Italie.

Le personnel du paddock reste mitigé sur le concept et sur tout rôle futur qu’il pourrait avoir en Formule 1, mais Tost est l’un des supporters des qualifications pour le sprint, estimant que cela a un impact positif sur un week-end de course.

La seule partie qui n’est pas idéale du point de vue de Tost est l’impact que les qualifications de sprint ont sur les pilotes débutants, comme Yuki Tsunoda d’AlphaTauri.

Avec seulement deux séances d’essais au lieu de trois lors d’un week-end de sprint, et une seule avant le début de la Q1, Tost estime que les pilotes les moins expérimentés sont les plus durement touchés par une réduction du temps d’entraînement.

« Je pense que Silverstone et Monza ont montré que ce nouveau format fonctionnait assez bien », a déclaré Tost aux journalistes lors du Grand Prix de Turquie.

« Je pense que pour les fans, c’est quelque chose de bien car ils ont des temps forts vendredi, samedi et dimanche : vendredi avec les qualifications, samedi avec les qualifications de sprint et dimanche avec la course.

« Bien sûr, nous nous attendions peut-être à un peu plus de manœuvres de dépassement, mais nous devons être prudents l’année prochaine avec un nouveau règlement et peut-être que cela changera complètement. Je pense que ce format est positif et je m’attends également à ce que certaines courses soient ajoutées à ce format.

« Le seul point négatif que je vois concerne les rookies car ils n’ont qu’une seule séance d’essais libres et ils entrent déjà dans les qualifications. Ce n’est pas facile. »

Un autre essai de qualification pour le sprint aura lieu cette saison, celui du Grand Prix de Sao Paulo 2021, donc Tost pense qu’il est important d’attendre après cette troisième étape avant de prendre une décision concernant son avenir.

« Nous devons attendre maintenant, à São Paulo, c’est le troisième week-end de course où nous avons ce format, puis demander aux fans comment ils le voient, puis décider ce que nous ferons en 2022 », a-t-il déclaré.