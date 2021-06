Franz Tost : Pierre Gasly « l’un des meilleurs pilotes absolus »

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, pense que Pierre Gasly est l’un des pilotes «absolus» de la grille de Formule 1.

Le Français a réalisé une excellente campagne 2020, remportant sa première course, et a repris là où il s’était arrêté jusqu’à présent en 2021.

Au cours des six premières courses, il a marqué un total de 31 points, terminant dans le top 10 à cinq reprises et marquant le troisième podium de sa carrière au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Dans l’ensemble, il a été l’un des pilotes de la saison, et Tost n’a aucun doute qu’il est l’un des meilleurs pilotes du moment.

« Cette troisième place était très importante pour lui et pour sa confiance en soi », a déclaré le AlphaTauri a déclaré le patron selon la branche néerlandaise de Motorsport.com.

« Pierre a toujours bien fait [this season], mais nous ne pouvions pas lui offrir une très bonne voiture à Portimao et aussi un peu à Barcelone, mais à Monaco et à Bakou nous avons riposté.

“Il est là, et c’est l’un des meilleurs pilotes absolus pour moi, car il tire le meilleur parti de la voiture, ne fait aucune erreur et rapporte des points à la maison.”

Des performances aussi impressionnantes de Gasly l’ont amené à parler de son passage dans une équipe plus grande que l’équipe sœur de Red Bull, il étant le plus souvent lié à Alpine.

Avec les changements de réglementation entrant en jeu la saison prochaine, Tost ne voit pas pourquoi son pilote devrait partir pour une autre équipe de milieu de terrain s’ils peuvent lui-même lui donner une voiture de pointe, mais dit que Red Bull décidera finalement qui pilotera pour son équipe.

“J’espère qu’il restera avec nous”, a ajouté l’Autrichien.

« Maintenant, avec le plafonnement des coûts, nous devons voir si nous pouvons lui offrir une voiture décente et compétitive. Et puis il n’y a aucune raison [for him] changer [teams], “

“De toute façon, c’est la décision de Red Bull, qui conduit.”

Traditionnellement, les sièges d’AlphaTauri étaient occupés par des pilotes juniors Red Bull dans le but principal de les développer et de les préparer à une promotion.

Avec les voitures qui changent tellement l’année prochaine, ce n’est plus l’approche qu’ils adopteront, l’expérience étant privilégiée.

“C’est important”, a déclaré Tost.

« Surtout l’année prochaine, avec la nouvelle réglementation. Nous avons besoin d’une référence, nous devons savoir où aller avec la configuration de la voiture.

“Ce n’est pas possible avec deux jeunes conducteurs, ou deux conducteurs inexpérimentés.”

