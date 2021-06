Franz Tost présente l’horaire quotidien de Yuki Tsunoda à Faenza

in

Franz Tost a révélé le programme quotidien qu’AlphaTauri a établi pour Yuki Tsunoda maintenant qu’il a déménagé en Italie.

Il y avait une énorme excitation à propos de la première saison de Tsunoda en Formule 1 après avoir impressionné dans les catégories inférieures, mais après une première course solide, il a lutté, faisant un certain nombre d’erreurs.

Cela a laissé Helmut Marko et co déçus, et ils ont pris la décision de déplacer le AlphaTauri homme du Royaume-Uni en Italie dans l’espoir que Tost puisse l’aider à se développer.

« Franz supervisera et organisera sa vie quotidienne », a déclaré Marko.

« En attendant Yuki, il y a beaucoup d’entraînement, de karting et beaucoup de travail aux côtés de l’équipe.

«Après les erreurs qu’il a commises, je pense que sa confiance en lui a également souffert et nous espérons que la vie plus contrôlée qui l’attend en Italie pourra le mettre sur la bonne voie. Nous savons que le potentiel est là, mais nous avons également besoin d’une bonne croissance.

Tost a maintenant révélé l’horaire exact qu’il a mis en place pour son chauffeur.

“Sa routine quotidienne est assez facile”, a déclaré Tost selon la branche néerlandaise de Motorsport.com.

«Il doit être au gymnase vers 9h00, jusqu’à environ 9h30, 10h00. Puis il siègera avec ses ingénieurs de 10h30 à 11h30, midi.

« Il a ensuite des cours d’anglais en début d’après-midi. Après cela, il sera à nouveau avec ses ingénieurs et il sera à nouveau autorisé à aller au gymnase, où il s’entraînera encore deux heures.

« Alors il devrait aller se coucher. Facile.”

Une piste et un week-end difficiles jusqu’à présent. La voiture a de bonnes performances et je la comprends mieux donc j’attends la course avec impatience. – /Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) 22 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Tsunoda lui-même a été informé de la décision après un mauvais week-end de course à Monaco, au cours duquel il s’est écrasé en FP2.

Certains peuvent considérer que le forcer à déménager dans un autre pays est une gestion quelque peu dure de la part de l’équipe, mais Tost ne le voit pas de cette façon.

“C’est un cadeau de passer de l’Angleterre à l’Italie”, a-t-il ajouté.

« Vous avez du beau temps, une cuisine fantastique et les gens sont sympas. De plus, il a également l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec l’équipe, avec ses ingénieurs. Il a encore beaucoup à apprendre.

« Pendant les mois d’hiver, il voulait déjà venir en Italie, mais il a été décidé qu’il resterait en Angleterre. Il est maintenant en Italie. Il y habite maintenant et il en profite.

« Nous sommes également heureux de l’avoir près de nous car cela nous permet de mieux tout contrôler.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !