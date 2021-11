Franz Tost révèle comment Alex Albon aide Yuki Tsunoda à se développer en tant que pilote de F1

Franz Tost a donné des détails sur la façon dont Alex Albon travaille en tant qu’« entraîneur de pilotes » à la recrue d’AlphaTauri Yuki Tsunoda.

Au cours du week-end du Grand Prix de Turquie, Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a révélé que Tsunoda recevait les conseils d’une personne plus expérimentée en tant que pilote de Formule 1.

Bien que Horner n’ait pas révélé l’identité de cette personne, il est apparu plus tard via le présentateur de Sky F1 Ted Kravitz que c’était Albon, qui remplissait le rôle de pilote de réserve et de sim de Red Bull cette année.

C’est un poste que le Thaïlandais, qui a été retiré du siège de la course aux côtés de Max Verstappen pour cette saison en faveur de Sergio Perez, quittera fin 2021 lorsqu’il déménagera à Williams pour succéder à George Russell, lié à Mercedes.

Depuis qu’Albon a aidé Tsunoda, le joueur de 21 ans a récolté ses premiers points depuis la pause estivale avec la 9e place aux États-Unis et a atteint la Q3 à chacune des trois dernières courses.

Il a également produit une performance défensive obstinée contre Lewis Hamilton à Istanbul, mais le Mexique n’a pas aussi bien fonctionné – Tsunoda a gâché les derniers tours de qualification de Perez et Verstappen en sortant de la piste, puis s’est écrasé hors de la course dans le premier tour.

Cependant, Tost, son patron de l’équipe AlphaTauri, estime que le joueur de 21 ans a bénéficié des conseils offerts par Albon.

« C’est vrai », a déclaré Tost, cité par Autosport. « Alex vient à Yuki, lui parle, lui explique la piste, peu importe, et Yuki demande [questions]. C’est une discussion entre conducteurs.

« Je pense que c’est assez positif pour Yuki parce qu’il obtient beaucoup de connaissances d’Alex, et donc ça a été très positif. »

Tost a expliqué comment l’arrangement était arrivé.

« Alex est dans la famille Red Bull et il n’a pas eu autant de week-ends libres parce qu’il courait en DTM, mais nous avons dit qu’il devrait soutenir Yuki lorsqu’il sera sur la piste », a ajouté l’Autrichien.

« Nous avons dit à Yuki ‘s’il te plaît, pose-lui des questions pour qu’il puisse t’aider à mieux tout comprendre’. Cela fonctionne très bien.

Bien qu’il parlait avant le Grand Prix du Mexique, Tost a déclaré qu’il avait été impressionné par la façon dont Tsunoda avait gardé son sang-froid et avait changé les choses après une première campagne semée d’erreurs.

« Yuki s’améliore et va de mieux en mieux », a déclaré Tost. « Il a une meilleure compréhension de l’aspect technique de la voiture.

« Il a beaucoup de réunions avec ses ingénieurs à Faenza pour avoir une meilleure idée de tout et pour avoir une meilleure sensation également dans la voiture et ce qui se passe. »

