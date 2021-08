Franz Tost s’attend à ce que Red Bull trouve un nouveau partenaire moteur

in

Franz Tost pense que ce ne sera qu’une question de temps avant que Red Bull ne s’associe à nouveau à un grand motoriste.

Après 12 ans propulsés par Renault, l’alliance avec Honda n’a duré que trois saisons pour l’équipe qui défie Mercedes pour les titres de champion du monde 2021.

Honda a annoncé à l’automne dernier que cette année serait sa dernière en Formule 1, du moins dans un avenir prévisible, et donc devant un dilemme, Red Bull a décidé de créer son propre atelier de moteurs à Milton Keynes.

Mais Tost, le directeur de l’équipe AlphaTauri, a l’idée que d’ici peu, son équipe et Red Bull se seront trouvés un nouveau partenaire moteur.

Cela pourrait bien être un nouvel entrant en Formule 1 car les marques du groupe Volkswagen, Audi et Porsche, ont assisté ces derniers mois à des réunions entre les acteurs du moteur, qui ont eu lieu pour discuter des réglementations pour la prochaine évolution des groupes motopropulseurs en 2025. ou 2026.

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

En prévision de la saison prochaine où AlphaTauri sera propulsé par Red Bull Powertrains, Tost a déclaré à GPFans Global : « J’espère que c’est un avantage car cela vient de la même entreprise avec Red Bull également propriétaire de la Scuderia AlphaTauri.

« Je dois dire que Red Bull Technology, avec le Dr Helmut Marko et Christian Horner, fait un travail fantastique car la façon dont ils mènent ce projet est la meilleure façon de devenir indépendant.

« Tôt ou tard, je suis convaincu qu’un grand fabricant viendra et apportera de l’argent ou autre. Mais construire l’infrastructure, développer le savoir-faire, est la première et la plus importante étape pour cela.

Bien qu’AlphaTauri soit désormais considérée comme une équipe ” sœur ” plutôt que ” junior ” de Red Bull, Tost a admis qu’elle n’aurait pas son mot à dire dans le développement des unités de puissance et accepterait simplement tout ce qui leur serait donné.

« Je n’ai aucune influence là-dessus », a déclaré Tost, dont l’équipe est sixième au championnat des constructeurs avec un meilleur résultat jusqu’à présent cette année de troisième pour Pierre Gasly en Azerbaïdjan.

“C’est tout du côté de Red Bull Technology et le reste que nous verrons à l’avenir. Mais je suis convaincu qu’ils nous fourniront un moteur très compétitif.