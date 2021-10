Franz Tost suggère que Honda était divisé sur la décision de quitter la Formule 1

Le patron d’AlphaTauri, Franz Tost, soupçonne qu’il y avait une divergence d’opinion chez Honda quant à savoir s’ils devraient arrêter leur programme de Formule 1.

Nous nous rapprochons de plus en plus de dire au revoir au motoriste japonais et les départs ont déjà commencé avec Red Bull qui a adopté une livrée spéciale sur le thème de Honda sur sa RB16B au Grand Prix de Turquie.

Mais, alors que Honda continue de donner à Red Bull tout ce qu’il peut pour potentiellement ramener à la maison de l’argenterie à la fin de la saison, des questions se posent toujours pour savoir pourquoi ils partent même compte tenu des progrès incroyables qu’ils ont réalisés au fil des ans.

On a posé cette question à Tost et, même s’il n’est pas pleinement informé du fonctionnement interne de Honda et de leurs discussions, il pense que leur équipe de direction et les membres du conseil d’administration avaient des niveaux d’attachement divers à la Formule 1.

« Je ne peux pas parler au nom de la direction et du conseil d’administration de Honda », a déclaré Tost aux journalistes lors de la conférence de presse du Grand Prix de Turquie.

« Mais, comme vous le savez, les grands constructeurs, il y a des gens, des managers qui étaient heureux de faire de la Formule 1 et d’autres qui pensent que l’entreprise devrait aller dans une autre direction.

« Honda a décidé de sortir de la Formule 1 et néanmoins il y a une coopération étroite avec Honda et Red Bull Technology à l’avenir.

« Si alors Honda reviendra, je ne sais pas. Actuellement, ils ont décidé d’arrêter à la fin de cette année et nous fourniront, ainsi qu’à Red Bull Racing, des moteurs en 2022 et à partir de 2023, les moteurs seront conçus et construits par Red Bull Powertrain Technology Group et le reste, nous verrons. »

« Au revoir » à Honda, pourrait même s’avérer être un « adieu », le directeur général Masashi Yamamoto espérant qu’ils reviendront en Formule 1 à l’avenir.

« Je pense personnellement que oui, nous allons être de retour », a déclaré Yamamoto.

« Maintenant, c’est une situation où Honda doit se concentrer sur la neutralité carbone et nous devons accélérer le projet.

« Mais une fois que tout se passera bien, je pense qu’il y aura des gens qui voudront faire de la F1 au sein de l’entreprise. »