Franz Tost veut que Yuki Tsunoda suive le modèle de Max Verstappen pour le succès en F1

Franz Tost pense que Yuki Tsunoda doit s’inspirer du livre de Max Verstappen s’il veut réaliser son potentiel en Formule 1.

Le directeur de l’équipe AlphaTauri est considéré par Red Bull comme l’homme idéal pour diriger les premières carrières de F1 des pilotes les plus talentueux de leur programme de développement.

Ce fut le cas de Verstappen en 2015, il a depuis nourri Pierre Gasly et Alex Albon et fait de même avec Tsunoda.

Le problème est que, malgré toute sa vitesse et son talent, le rookie japonais a affiché une séquence impétueuse cette année, tombant fréquemment au début des week-ends de course.

Néanmoins, malgré également un net déficit de performance de son coéquipier Gasly, Tsunoda est maintenu pour une deuxième année à AlphaTauri en 2022, dans l’espoir qu’il puisse ajouter un peu de maturité à sa conduite et commencer à marquer des points plus fréquemment.

Verstappen était tout aussi brut lorsqu’il a rejoint la grille en 2015 à l’âge de 17 ans, mais six ans plus tard, il ressemble beaucoup plus à l’article fini et participe à une bataille palpitante pour le championnat du monde avec Lewis Hamilton.

L’exemple du Néerlandais est un exemple que Tost aimerait voir suivre Tsunoda – que, comme Verstappen l’a finalement fait, il doit se rendre compte qu’il n’a pas à être le pilote le plus rapide à chaque session.

“C’est exactement ça”, a déclaré Tost à l’édition néerlandaise de Motorsport.com. « C’est absolument décisif pour tout jeune talent.

« J’ai récemment discuté exactement de cet aspect avec Yuki. Il veut toujours être l’homme le plus rapide lors de la première séance d’essais mais chute à cause de cela. Soit il risque trop en Q1 avec une voiture qui peut facilement atteindre la Q3.

« En fin de compte, un conducteur doit apprendre et expérimenter ces choses par lui-même. Max l’a bien exprimé et c’est typique du développement de chaque jeune pilote – le processus sur lequel j’insiste toujours.

« Je peux dire ‘ne risquez pas trop lors de la première séance d’essais’ mais ça ne sert à rien. En fin de compte, ils doivent en faire l’expérience par eux-mêmes.

“Je dirais même que la vraie compréhension ne vient qu’après quelques années en F1. Chaque pilote a besoin de quelques années pour vraiment maîtriser le jeu de la Formule 1 et en tirer le meilleur parti pour lui-même. »