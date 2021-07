Franz Tost voit des progrès dans Yuki Tsunoda depuis le déménagement de l’Italie

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, estime que les performances de Yuki Tsunoda ont progressé après avoir déménagé en Italie pour travailler plus étroitement avec son équipe.

Sous les ordres d’Helmut Marko, la recrue japonaise a déménagé de Milton Keynes à Faenza, près de l’usine d’AlphaTauri, afin qu’il puisse passer plus de temps à apprendre le fonctionnement interne de son équipe et à s’habituer davantage à son environnement.

Le jeune a eu un début de vie difficile en Formule 1, marquant seulement neuf points contre 39 pour son coéquipier Pierre Gasly, et Tsunoda a écopé de deux pénalités inutiles de cinq secondes en Autriche pour avoir franchi la ligne blanche en entrant dans la fosse. voie, enchaînant sa meilleure performance en qualifications avec une sortie décevante pour finir en dehors des points.

Tost a cependant apporté son soutien à son chauffeur et estime qu’il montre des signes d’amélioration en raison de sa présence accrue autour de son équipe à AlphaTauri.

“Yuki est un rookie, il est nouveau en Formule 1, et croyez-moi, pour ces jeunes pilotes, c’est vraiment difficile d’entrer en Formule 1”, a déclaré Tost, cité par Motorsport.com.

« Sur chaque piste de course, chaque week-end de course, c’est la première fois qu’ils se qualifient là-bas. Bien sûr, vous pouvez dire oui, mais ils ont fait FP1, FP2, FP3, ils doivent savoir où aller. Mais par exemple, le vent augmente peut-être, ou vient d’une autre direction, ou la piste est plus chaude ou plus froide. Tant de choses changent.

« Vous ne pouvez pas enseigner à ce jeune conducteur. Il doit apprendre, et à chaque séance de qualification, quoi faire sur cette piste. Par conséquent, l’expérience est si importante.

« Yuki s’améliore vraiment bien, le processus complet est absolument dans la bonne direction. Il n’a pas changé d’approche. Il a déjà au préalable une bonne approche. Mais comme il l’est maintenant, beaucoup plus de temps avec les ingénieurs, car il vit à Faenza.

“Je dis toujours qu’un jeune pilote a besoin de trois ans pour comprendre cette Formule 1 compliquée, car la Formule 1 est devenue beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’était des années auparavant. Je suis très content de Yuki. Il montre une vitesse naturelle fantastique, et il s’améliore de jour en jour, séance après séance.

“Je suis assez optimiste que nous verrons une très bonne deuxième moitié de saison et que Yuki connaîtra également du succès à l’avenir.”

Tsunoda a déclaré que le pilote senior de Red Bull, Sergio Perez, l’avait conseillé au cours de sa saison recrue et l’avait aidé si nécessaire, ce que le directeur de l’équipe AlphaTauri est un fan de longue date des deux équipes qui interagissent l’une avec l’autre.

“C’était toujours le cas dans le passé que les pilotes Red Bull travaillaient ensemble, car ils viennent de la même famille”, a déclaré Tost. « Mais c’est vraiment positif si un pilote aussi expérimenté que Perez ou Max, donne des conseils aux jeunes pilotes. Cela aide énormément.

« Ils savent exactement comment les aider et où les conseiller de la bonne manière. »

