Frappé par des pénuries, la production de véhicules et de pièces a plongé au plus bas depuis le verrouillage. Le pétrole et le gaz ont un nouveau script

par Wolf Richter, Wolf Street :

La production industrielle sur le long terme est un triste spectacle, alimentée par les délocalisations.

La production industrielle – production manufacturière, extraction de pétrole et de gaz, exploitation minière et services publics de gaz et d’électricité – a diminué de 1,3 % en septembre par rapport à août, poussée par la production de véhicules automobiles et pièces détachées, qui a plongé de 7,2 % pour le mois, et par le pétrole et l’extraction de gaz, en baisse de 3,8 %.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Fabrication de véhicules automobiles et de pièces détachées a été entravé toute l’année par des pénuries d’approvisionnement en semi-conducteurs qui ont entraîné des fermetures tournantes des opérations de fabrication de pièces et des usines d’assemblage. Les pénuries ont continué de s’aggraver – malgré les assurances plus tôt cette année qu’elles seraient terminées au quatrième trimestre.

L’indice de la production manufacturière de véhicules automobiles et pièces, corrigé de l’inflation, a chuté à 85,4. Au-delà de l’effondrement de la production pendant le confinement, il s’agissait de la valeur de production la plus basse depuis 2013 et était de retour là où elle était en 2006 :

La fabrication de véhicules automobiles et de pièces détachées a commencé à atteindre de nouveaux sommets en 2014 sur une base annuelle et a continué de croître et a culminé en 2018, avant de plonger en 2019 et de plonger en 2020. Cette année s’annonce également difficile.

Contrairement à l’effondrement de la production de véhicules automobiles et de pièces détachées lors de la Grande Récession – qui a été provoqué par un effondrement de la demande qui a poussé GM et Chrysler et de nombreux fabricants de composants à déposer le bilan – la baisse de la production cette année a été provoquée par des pénuries d’approvisionnement. La baisse de la production, dans un contexte de forte demande, a entraîné un épuisement des stocks chez les concessionnaires automobiles.

Dans un effort pour maintenir leurs usines en marche, les constructeurs automobiles ont construit un grand nombre de véhicules presque finis qui manquent une partie de deux et ont été mis sur des lots de stockage jusqu’à ce que ces pièces arrivent. Ensuite, les véhicules finis sont expédiés aux concessionnaires. Au troisième trimestre, GM a expédié plus de 68 000 de ces véhicules aux concessionnaires.

La production de ces véhicules inachevés envoyés en stockage est incluse dans ces chiffres de production. Mais ils ne peuvent pas être vendus tant qu’ils ne sont pas terminés, et les ventes de véhicules neufs en septembre ont poursuivi leur chute de plusieurs mois en raison de l’offre :

Extraction de pétrole et de gaz a chuté de 3,8% en septembre par rapport à août et de 0,7% d’une année sur l’autre, les producteurs de la côte du golfe ayant été touchés par l’ouragan Ida, qui a fait rage de fin août à début septembre, et a arrêté temporairement la production.

L’industrie du pétrole et du gaz de schiste a ensanglanté et anéanti les investisseurs après des centaines de faillites et de restructurations de dettes pendant la crise pétrolière de 2015 à 2020, après des années où la seule chose qui comptait était l’augmentation de la production, quelles que soient les pertes. Cette augmentation incessante de la production a fait s’effondrer les prix du pétrole et du gaz, et les entreprises avec eux.

Ce qui reste de l’industrie s’est resserré, car les investisseurs brûlés sont devenus prudents et l’afflux d’argent dans l’industrie a ralenti. La production a également ralenti, car l’industrie du pétrole et du gaz de schiste très fragmentée se concentre désormais sur le maintien de la production à des niveaux qui permettent aux prix du pétrole et du gaz d’augmenter. Et ils ont beaucoup augmenté.

L’extraction de pétrole et de gaz est en plein essor depuis des années. De 2006 à septembre – période au cours de laquelle l’indice de production de véhicules automobiles et de pièces détachées est resté stable – l’indice d’extraction de pétrole et de gaz a bondi de 117 %, malgré la baisse de 10,8 % au cours des deux dernières années :

Lire la suite @ WolfStreet.com