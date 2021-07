Frappez-les, lancez-les ou marchez dessus : ces mobiles durs ne cassent pas et sont en vente | La technologie

in

Les mobiles durs et résistants aux chocs sont plus pratiques que vous ne le pensez. Parfait pour les aventuriers et les personnes qui ont tendance à casser facilement l’écran du mobile.

De nos jours, la plupart des mobiles que vous pouvez acheter ont une certaine résistance à l’eau. Cela ne signifie pas qu’ils sont totalement submersibles, mais qu’ils résistent à l’humidité pendant un certain temps à une profondeur maximale déterminée.

Si l’on ajoute aussi la fragilité des téléphones portables car leurs écrans se cassent facilement lorsqu’ils tombent ou encore les parties arrières explosent car elles sont également en verre, les mobiles durs deviennent une option de plus en plus intéressante.

Les mobiles durs, antichoc et éléments étrangers tels que la poussière ou l’humidité, toujours. Ce sont des équipes de niche, mais elles peuvent être utiles à de nombreuses personnes.

Les personnes qui pratiquent des sports d’action ou d’aventure en voudront sûrement un car il résiste aux chutes et aux éléments extérieurs. Également des professionnels dont le travail est exposé à beaucoup de saleté, de poussière et d’eau.

Mais ces mobiles durs sont aussi intéressants pour les personnes aux « mains de beurre » qui ont toujours le mobile au sol.

Ces smartphones offrent une durabilité, matériaux extérieurs très durs ou caoutchouté pour absorber les chocs et aussi la résistance aux éléments.

Ces 5 mobiles durs sont parfaits pour ces cas et bien d’autres, ils sont bon marché et vous pouvez les obtenir en vente dès maintenant sur Amazon. Si vous vous inscrivez à Amazon Prime, vous les obtenez également avec une livraison gratuite et rapide.

Avec caméra infrarouge : Cat S62 Pro

Smartphone rigide résistant aux chocs, à la poussière et à l’eau qui comprend également une caméra thermique FLIR.

Si vous recherchez un mobile professionnel et durable, ce Cat S62 Pro est l’une des meilleures options. Il a également une surprise intégrée qui ravira tous ceux qui l’utilisent pour travailler.

Bien qu’il ne soit pas le premier, ce Cat S62 Pro intègre une caméra infrarouge FLIP qui permet de voir tous les éléments par la chaleur qu’ils émettent. Si vous êtes une personne qui a besoin de voir des éléments avec des températures différentes, ce mobile est fait pour vous.

Il possède un écran de 5,7 pouces, un processeur Snapdragon 660, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un lecteur d’empreintes digitales, Android 10, NFC et tout ce dont vous avez besoin depuis un smartphone.

Son prix est de 530 euros sur Amazon, un remise de près de 120 euros sur son prix officiel.

Avec caméra de nuit : DOOGEE S96 Pro

Smartphone Android avec design antichoc, résistant à l’eau et à la poussière, appareil photo 48 mégapixels et batterie 6 350 mAh.

DOOGEE S96 Pro C’est un smartphone “robuste”, avec un design plus large que la normale car il ajoute de l’épaisseur avec des éléments qui absorbent et neutralisent les chocs, notamment ceux qui tombent sur des sols durs comme l’asphalte.

Il dispose d’un écran de 6,22 pouces, d’un quad camera de 48 mégapixels, tout à fait normal dans les mobiles aujourd’hui, mais il dispose également d’une caméra de vision nocturne de 20 mégapixels pour pouvoir prendre des photos ou des vidéos dans l’obscurité totale.

À l’intérieur, il contient un processeur MediaTek Helio G90, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 4 systèmes de navigation par satellite, NFC et une batterie de 6 530 mAh pour durer des jours ou de nombreuses heures avec le GPS.

Son prix est d’un peu plus de 300 euros en ajoutant le coupon de réduction Amazon.

Bon rapport qualité prix : Blackview BV5500 Plus

Un mobile rigide et étanche avec un écran de 5,5″ et une batterie pour plusieurs jours à petit prix.

Blackview BV5500 Plus C’est un mobile simple, avec des spécifications qui ne mettent aucun smartphone actuel en danger, mais il fonctionne parfaitement comme mobile secondaire lorsque vous pratiquez des sports extrêmes ou voyagez.

Il possède un écran de 5,5 pouces, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible avec carte microSD, un appareil photo de 8 mégapixels et une batterie de 4 400 mAh.

Il est certifié IP68, il dépasse donc pratiquement l’immersion dans l’eau ou le sable ou la boue. De plus, sa conception absorbe les chocs.

Blackview BV5500 Plus coûte 132,95 euros en ajoutant le coupon de réduction de 5% que vous pouvez trouver sur la page Amazon.

Avec une grosse batterie : OUKITEL WP5

Un mobile conçu pour résister aux chocs, à l’humidité, à l’eau et à la poussière. Il a un écran de 5,5 pouces et une énorme batterie de 8 000 mAh.

Si vous cherchez un mobile très dur pour vos aventures et voyages mais qui a aussi beaucoup de batterie pour ne pas le recharger en quelques jours, faites attention à ceci OUKITEL WP5.

Ce mobile dispose d’un écran de 5,5 pouces, d’un processeur MediaTek MT6761, de 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage avec carte d’extension microSD. Il dispose également d’un appareil photo de 13 mégapixels.

Mais le plus spécial de cet OUKITEL WP5, c’est qu’il a une énorme batterie de 8 000 mAh et un flash LED très puissant pour pouvoir l’utiliser comme une excellente lampe de poche.

Vous pouvez l’obtenir pour seulement 160 euros sur Amazon.

Un mobile basique pour les urgences : Hammer 4

Mobile de base avec résistance IP68 et conception “robuste” qui résiste aux chocs et aux chutes.

Marteau 4 C’est un mobile simple, ce qu’on pourrait appeler un “haltère”, sans beaucoup d’options comme l’installation d’applications, mais qui remplit parfaitement son rôle de mobile costaud pour les situations extrêmes.

Il dispose d’une lampe de poche, d’un écran de 2,8 pouces, d’un appareil photo simple, d’une connexion aux réseaux 3G, du Bluetooth et d’une batterie de 2000mAh qui vous durera plusieurs jours pour ce type de mobile.

Son prix est inférieur à 60 euros.

