Le Telemundo Reality Show ‘La Casa de los Famosos’ n’a pas cessé de susciter la controverse depuis sa création, et est-ce que, tout à fait dans le style du célèbre ‘Big Brother’, ‘La Casa’ a enfermé 16 célébrités dans un manoir où, à travers défis et stratégies, ils élimineraient un par un, jusqu’à ce qu’une personne chanceuse remporte la victoire et reçoive les 200 000,00 $ en espèces qui le désigneraient comme le vainqueur définitif.

Les semaines ont passé et entre les controverses, les drames et même les romances, elles sont peu à peu apparues et les visages qui restent sont ceux qui pourraient remporter le triomphe tant attendu. Ils sont; Kelvin Renteria (participant Exatlon États-Unis), Gisella Aboumrad (actrice), Cristina Eustace (chanteuse), Manelyk González (actrice et influenceuse), Pablo Montero (chanteuse) et Alicia Machado (actrice et ancienne Miss Univers).

Alicia Machado : Polémique !

Rappelons que depuis ses débuts dans le monde du spectacle, la carrière d’Alicia Machado a été étroitement liée à la polémique et sa récente participation à « La Casa de los Famosos » n’a pas fait exception. La reine de beauté vénézuélienne a eu des combats sonores avec l’ancienne participante Celia Lora, et même avec son partenaire actuel Pablo Montero, mais malgré cela, et étant l’une des plus nominées, Alicia Machado a toujours le soutien du public qui, semaine après semaine, vote pour elle pour la garder en vie dans la réalité.

À tel point qu’après avoir remporté son premier défi en solo depuis le début de la compétition, Alicia Machado est déjà la première dauphine de « La Casa de los Famosos », ce qui lui donne un billet sécurisé pour la grande finale.

Fraude dans ‘La Maison des Célèbres’ ?

Mais, selon ce que le journaliste de divertissement Alejandro Zúñiga a publié sur son portail YouTube, Alicia Machado aurait certains privilèges au sein de ‘La Casa de los Famosos’, quelque chose qui ne serait pas le même avec le reste des compagnons et donc Pour cette raison, la belle Vénézuélienne pourrait se concentrer davantage sur le respect de ce qu’on attend d’elle, en route vers le résultat escompté.

Ces privilèges dont nous parlons seraient, plus précisément, un téléphone portable avec lequel Machado communiquerait au moins une fois par jour avec ses proches. Tout cela selon le journaliste Zúñiga qui a cité des « sources internes au sein de la production », comme celles qui auraient révélé cette information sensible.

« Non satisfaite d’avoir certains privilèges, une image est découverte dans laquelle Mme Alicia Machado est vue tenant un téléphone portable et parlant à ses proches. En effet, je peux confirmer, tout au long de l’émission de téléréalité, qu’il a eu des contacts avec le monde extérieur », a déclaré le journaliste.

Dans la vidéo en question dans laquelle Alicia Machado aurait eu un téléphone portable, il ne peut pas être confirmé avec certitude que cela est vrai, car si c’était le cas, cela irait à l’encontre des règles du programme qui interdit aux personnes à l’intérieur de la maison de maintenir le contact avec le monde extérieur. Dans NowMismo, nous avons déjà établi un contact avec Telemundo et ayant une déclaration à ce sujet, nous partagerons une mise à jour dans cette note.