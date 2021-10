Fraude dans l’hôtel DC de Trump, gains exagérés, paiements à l’étranger, etc.

Une fois de plus, les nouvelles explosent à propos de la tourmente et de la fraude entourant l’hôtel DC de Trump. Et, encore une fois, nous entendons parler d’un traitement spécial sur ses prêts de la Deutsche Bank. Cette fois, cependant, la dette associée à Deutsche est une préoccupation relativement mineure par rapport aux autres conclusions d’un nouveau rapport du Comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme.

Le comité a constaté que Trump avait grossièrement exagéré les revenus et la santé financière de l’hôtel, ce qui constituerait une information critique concernant tout employé fédéral, en particulier celui ayant accès à du matériel top secret.

Le comité a également constaté que la première demande de Trump à la GSA, une demande nécessaire pour se qualifier pour le bail initial de l’ancien bureau de poste, « semblait dissimuler certaines dettes », afin de sembler plus viable financièrement.

Rawstory a extrait les résultats bruts de divers reportages médiatiques, en particulier les documents montrant que Trump a caché des problèmes financiers dans plusieurs autres propriétés de Trump :

«Les dossiers montrent que Trump spécifiquement n’affichait pas de soldes impayés pour les propriétés qu’il possédait dans d’autres grandes villes comme New York, Chicago et Las Vegas, a déclaré le panel », selon NBC News.

Et un gros problème, Trump a reçu des paiements directement de gouvernements étrangers, les paiements de gouvernements étrangers sont spécifiquement interdits par la constitution :

« Le comité a également déclaré que les documents nouvellement obtenus montrent que de 2017 à 2020, le Trump International Hotel à Washington a reçu environ 3,7 millions de dollars de paiements de gouvernements étrangers, ce qui, selon lui, soulève des » inquiétudes concernant d’éventuelles violations de la clause constitutionnelle sur les émoluments étrangers « .

Et comme à d’autres occasions où Trump était dans une grave crise financière, il a reçu un traitement exceptionnellement favorable de la Deutsche Bank. Le Comité a constaté que Trump « a reçu un traitement préférentiel de la Deutsche Bank lorsque la banque a autorisé Trump à différer les paiements de six ans sur le principal du prêt de 170 millions de dollars de la propriété ». Trump a déjà remboursé un prêt d’une division de la Deutsche Bank avec un prêt d’une autre division de la Deutsche Bank.

Les démocrates siégeant au comité ont abordé la gravité du problème en ce sens qu’il «soulève des questions nouvelles et troublantes sur le bail de l’ancien président Trump avec la GSA et la capacité de l’agence à gérer les conflits d’intérêts de l’ancien président pendant son mandat alors qu’il était effectivement en poste. les deux côtés du contrat, en tant que propriétaire et locataire.

De plus, comme tout le monde le sait, l’un des plus grands drapeaux rouges concernant l’autorisation d’une personne pour un accès spécial à du matériel ultra-secret américain serait une dette en souffrance potentiellement ruineuse (du type de celle que Jared avait lorsqu’il a demandé son habilitation de sécurité.) De toute évidence, une façon de réduire la dette consiste à vendre des informations à divers pays, ou – plus inquiétant encore, à accorder un traitement spécial.

C’est un problème majeur dans la mesure où cela pourrait nécessiter un examen de tout ce qui est passé entre les mains de Trump, en particulier ce qui concernait la Russie et l’Arabie saoudite, deux pays que Trump a semblé faire tout son possible pour aider.

Nous pouvons nous attendre à en voir beaucoup plus sur ce rapport dans les semaines à venir.

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak