Fraude sur prêt bancaire : ED attache Rs 26-cr les actifs de la société du Gujarat, les promoteurs

La Direction de l’exécution (ED) a déclaré lundi avoir saisi des actifs d’une valeur de plus de 26 crores de roupies d’une société basée à Vodadara dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent liée à une fraude présumée sur les prêts bancaires d’environ 2 654 crores de roupies.

Les propriétés rattachées à titre provisoire en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) appartiennent à Diamond Power Infrastructure Limited (DPIL) et à ses anciens directeurs, promoteurs et leurs familles.

Les actifs attachés comprennent des terrains résidentiels et commerciaux, et leur valeur totale est de Rs 26,25 crore.

Il s’agit d’une deuxième ordonnance de saisie-arrêt rendue par l’ED contre ces accusés après une action en août 2018 où des propriétés d’une valeur de 1 112,72 crores de roupies ont été saisies.

La société DPIL, a indiqué l’ED dans un communiqué, avait bénéficié de prêts à terme, de prêts de fonds de roulement, d’emprunts commerciaux externes et d’obligations non convertibles auprès d’un consortium de 19 banques et institutions.

DPIL a utilisé « des transactions papier avec des sociétés écrans et des entités liées pour bénéficier de facilités de crédit plus élevées auprès des banques et a détourné les fonds, ce qui a finalement entraîné une perte de 2 654,4 crores de Rs pour le consortium de 19 banques dirigé par Bank of India ».

L’ED a porté des accusations de blanchiment d’argent contre les accusés après avoir étudié un FIR CBI 2018 contre eux.

Il (ED) a ensuite déposé un acte d’accusation dans cette affaire le 26 décembre 2018, qui est « en attente » devant un tribunal spécial de la PMLA à Ahmedabad, dans le Gujarat.

