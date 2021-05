Frayeur pour Alonso au GP de Monaco!

Carol Noguero 20/05/2021

Act. À 12 h 49 CEST

Monaco est l’un des circuits les plus spéciaux et les plus compliqués de la Formule 1, et comme il se déroule sur une piste urbaine, les pilotes n’ont pas de place pour se permettre d’échouer. Tout mauvais mouvement à Monte-Carlo peut conduire les coureurs à entrer en collision avec le garde-corps car il n’y a pas d’échappatoire sur la piste.

Un échec minimal vous emmène contre le mur 🤯 Fernando Alonso, à la recherche des limites! # MonacoDAZNF1🇲🇨 pic.twitter.com/RROAaDrpHx – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 20 mai 2021

C’est ce qui est arrivé à Fernando Alonso alors qu’il tirait à 35 minutes de la fin des essais libres jeudi au Grand Prix de Monaco.

Alonso a eu peur en heurtant le garde-corps avec l’avant gauche de la voiture. Le petit accident a provoqué la rupture de l’aile avant de la voiture et l’Espagnol a tout fait pour atteindre les stands sans endommager davantage la voiture.

Ferdinand Il ralentit et réussit à rejoindre son box, changer la partie de l’aileron avant de la voiture et repartir sur la route pour terminer les séances d’essais sans aucun problème.