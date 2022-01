Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le mois dernier, nous avons partagé un premier aperçu de The Company Man, un jeu de plateforme d’action inspiré de nul autre que l’émission télévisée à succès The Office. En chargeant les joueurs de renverser leur patron et de devenir PDG, le jeu a désormais une date de sortie confirmée sur Switch.

Il sera lancé numériquement le 21 janvier, avec une édition physique arrivant également en Asie le 26. Les précommandes pour l’édition numérique sont en ligne sur le Switch eShop aujourd’hui, où vous pourrez en obtenir une copie à 10 % sur son prix habituel de 19,99 $ pour une durée limitée.

Si vous avez manqué notre couverture précédente, voici un résumé rapide et une liste de fonctionnalités très exhaustive :

The Company Man est un jeu de plateforme d’action classique inspiré de la populaire série télévisée américaine « The Office ». Vous incarnez Jim, un jeune salarié débutant à la Good Water Company. Insatisfait de la façon dont l’entreprise est gérée, Jim entreprend de renverser son patron et de devenir le PDG. Lancez des attaques par e-mail contre des collègues avec un clavier puissant, exécutez et sautez dans les départements des ressources humaines au marketing, boostez-vous avec des grains de café et montrez-leur qui est le patron !

DÉTRUISEZ TOUT LE MONDE SUR VOTRE CHEMIN LORSQUE VOUS VOUS CHEMINEZ AU SOMMET

Mettez vos compétences de plate-forme à l’épreuve en sautant et en courant dans sept départements de l’entreprise criblés de pièges, de collègues excentriques et de patrons coriaces. IMMERGEZ-VOUS DANS UN MONDE MAGNIFIQUEMENT FABRIQUÉ

Explorez une variété de magnifiques environnements peints à la main – des sols glacés climatisés de la comptabilité aux montagnes interminables de paperasse dans les ressources humaines. QUESTIONS CONNEXES LIVRÉ AVEC INTELLIGENCE

Vous vous souvenez du manager paresseux qui vous dirige ou du collègue ennuyeux qui essaie de vous vendre un système pyramidal ? Vous vous surprendrez à rire des nombreux jeux de mots et blagues de la vie professionnelle. ATTIREZ-VOUS PAR LES BOOTSTRAPS AVEC LES AMÉLIORATIONS D’ARMES

Améliorez-vous avec une mise à niveau du clavier après avoir battu un nouveau département. Qu’il s’agisse de lancer un commentaire détourné ou de faire exploser un tsunami de courrier indésirable, il existe de nombreuses façons de terminer le travail. RE-DYNAMISER AVEC UNE PAUSE CAFÉ RELAXANTE

Vous vous sentez un peu sous-alimenté ? Prenez une pause-café pour booster votre santé et votre endurance ! Je veux dire, comment pourriez-vous renverser une entreprise sans un peu de caféine ?

BUFF UP AVEC DES GRAINS DE CAFÉ

Dépensez les pièces que vous gagnez en battant vos collègues au Coffee Shop, qui propose une variété de grains de café améliorant la santé et l’endurance. CHERCHEZ LES DONJONS SECRETS GAUNTLET

Relevez le défi dans des donjons secrets où Jim est obligé de se battre vague après vague de collègues. Ces donjons ne sont pas faciles à trouver, alors restez à l’affût ! IL Y A UN NIVEAU DE DIFFICULTE POUR TOUS

Que vous soyez un débutant ou un expert, nous vous proposons un large éventail de niveaux de difficulté, de Normal à Impossible (Impossible est déverrouillé après avoir terminé le jeu).

Voici la version physique asiatique, si vous souhaitez l’ajouter à votre collection.

Alors qu’est-ce que tu en penses? Allez-vous essayer celui-ci plus tard ce mois-ci? Dites à votre patron où aller dans les commentaires ci-dessous.