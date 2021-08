Frazer Clarke confirme qu’il suivra les traces d’Anthony Joshua et deviendra maintenant un boxeur professionnel après avoir remporté la médaille olympique pour l’équipe GB

in

Le médaillé de bronze olympique des super-lourds de l’équipe GB, Frazer Clarke, a déclaré à talkSPORT qu’il allait maintenant devenir professionnel.

Le joueur de 29 ans a été retardé d’un tir aux Jeux olympiques car il a dû attendre son tour après Anthony Joshua et Joe Joyce, puis la pandémie de COVID a repoussé Tokyo 2020 à 2021.

Clarke a été battu en demi-finale, mais a encore une médaille de bronze à montrer pour sa campagne

Cela en a valu la peine à la fin, car Clarke rapportera une médaille de bronze à Burton-on-Trent.

“C’est fantastique, cela me remplit de fierté”, a-t-il déclaré à Michael Weadock de talkSPORT.

« Le Frazer Clarke d’il y a dix ans – si vous lui aviez demandé s’il serait médaillé olympique, il se serait moqué de vous.

« Donc, venir jusqu’ici et le faire, être impliqué dans une si grande équipe, cela me remplit de joie et de fierté. »

Clarke a fait partie de l’équipe GB avec Anthony Joshua, Daniel Dubois et Joe Joyce au cours des 12 dernières années

Ses prédécesseurs Joshua (Londres 2012) et Joyce (Rio 2016) ont tous deux également remporté des médailles olympiques, puis sont devenus professionnels.

AJ est désormais champion du monde unifié des poids lourds, tandis que Joyce est l’un des meilleurs prétendants au monde en attendant son opportunité de titre.

Clarke a poursuivi: “La prochaine étape, je pense que tout le monde la connaît.

« Les gens attendent que je passe professionnelle depuis quelques années je pense.

Clarke fête ses 30 ans cette semaine

«C’est arrivé un an plus tard que je ne l’aurais souhaité, peut-être un couple, mais la prochaine étape du voyage est définitivement la voie professionnelle.

«Je suis expérimenté maintenant, j’ai été au sommet de la boxe amateur, j’ai trois des quatre médailles majeures.

«Je peux regarder en arrière sur ma carrière amateur avec beaucoup de fierté.

“Et je peux passer à l’étape suivante, recommencer en bas et remonter.”