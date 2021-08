Frazer Clarke remporte le bronze en boxe mais se voit refuser le match pour la médaille d’or par Bakhodir Jalolov avec une mauvaise coupe aux yeux, Ben Whittaker ému alors qu’il prend l’argent et dit “Je me sens comme un échec”

La finale olympique de football approche ce week-end alors que les puissances brésiliennes et espagnoles s’affrontent pour la médaille d’or. Le Brésil et l’Espagne étaient très attendus avant le début du tournoi et ont éliminé le reste pour atteindre le match phare. . Richarlison cherchera à mener le Brésil à l’or olympique contre l’Espagne Le […] More