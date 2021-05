Frazier Healthcare Partners lève un fonds de 1,4 milliard de dollars, l’un des plus importants de l’histoire de l’État de Washington

Nader Naini, associé gérant chez Frazier. (Photo Frazier)

Nouveau fonds: Frazier Healthcare Partners, basé à Seattle, a levé 1,4 milliard de dollars pour son dixième fonds de rachat de croissance dans le secteur de la santé. C’est un grand saut par rapport au dernier fonds de 780 millions de dollars de la firme de 30 ans et l’un des plus importants fonds institutionnels levés dans l’État de Washington.

Détails du fonds: L’argent sera utilisé pour investir de 50 à 150 millions de dollars dans des sociétés de soins de santé de 10 à 12 du marché intermédiaire dont le BAIIA se situe entre 10 et 70 millions de dollars. Frazier se concentre sur les opportunités liées aux soins de santé dans les services pharmaceutiques, l’externalisation des hôpitaux et l’analyse de données / IA.

La stratégie de Frazier: La société s’appuie sur son réseau pour trouver des cadres de soins de santé qui réussissent et les associe à des objectifs d’investissement potentiels, soit pour prendre la relève en tant que PDG une fois la transaction conclue, soit pour occuper le poste de président.

«Il y a une consolidation massive en cours dans le secteur de la santé dans différents segments de marché», a déclaré Nader Naini, associé directeur chez Frazier. «Vous vous dirigez vers une industrie à volume plus élevé et à plus faible marge qui, en fin de compte, déploiera beaucoup de capitaux dépensés pour les soins de santé dans des soins aux patients plus appropriés et cliniquement avantageux.»

Il y a eu une ruée vers le capital-risque vers les entreprises de technologie de la santé au milieu de la pandémie. Frazier investit dans des entreprises plus matures hors du fonds de rachat de la santé, mais Naini – qui siège au conseil d’administration de la start-up de télémédecine de Seattle 98point6 – a déclaré qu’il prêtait également attention aux tendances des startups.

«Nous avons des entreprises basées sur des fournisseurs, et dans chacun de ces soins de santé virtuels est devenu un élément majeur», a-t-il noté.

Investisseurs: Le fonds a mis environ cinq mois à se lever. La majorité des liquidités provenait d’investisseurs de fonds existants. Une poignée de nouvelles dotations, fondations, fonds de pension et autres ont également investi. Environ 65% des investisseurs du fonds viennent des États-Unis; 25% d’Europe; et 10% d’Asie et du Moyen-Orient.

Frazier, qui gère également un fonds distinct pour les sciences de la vie, a levé 6,2 milliards de dollars au cours des trois dernières décennies et investi dans plus de 200 entreprises.