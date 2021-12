Fred Armisen et plus dans la vidéo de « My Sweet Lord » de George Harrison

Un véritable who’s who de comédiens et de musiciens dont Fred Armisen, Jon Hamm, Ringo Starr et bien d’autres se sont réunis pour créer le premier clip officiel de celui de George Harrison emblématique « Mon doux seigneur », tiré de Toutes les choses doivent passer.

La vidéo commence avec Mark Hamill prenant un appel, avec la voix sur l’autre ligne disant de façon inquiétante: « Ça se reproduit. » Avant même qu’il ne puisse faire demi-tour, Fred Armisen apparaît, qui s’apprête à être recruté sur le terrain. Armisen et Vanessa Bayer sont emmenés dans une bibliothèque, qui présente un étrange arc de livres, empilés d’une manière physiquement impossible.

Le duo utilise des scanners pour inspecter l’ensemble de la bibliothèque – ils recherchent des pages de livres, de jeunes enfants lisant, etc. – mais restent perplexes. Armisen et Bayer quittent la bibliothèque, seulement pour devenir plus désorientés et déconcertés par la merveille cosmique qui imprègne la chanson de Harrison. En chemin, Armisen rencontre Reggie Watts, Patton Oswald, Tim & Eric, et plus encore.

Le mystère demeure cependant, car la recherche de ce qui ne peut pas être vu s’avère être une mission de toute une vie. Le visuel utilise un certain nombre de lieux emblématiques de Los Angeles, de The Last Bookstore au centre-ville de Los Angeles au célèbre Vista Theatre.

« Faire cela a été l’une des expériences les plus enrichissantes de ma vie », a déclaré le réalisateur et cinéaste acclamé Lance Bangs. « L’approche consistait à représenter visuellement la chanson pendant que ces agents et inspecteurs manquaient sans cesse la merveille métaphysique qui les entourait. Les images sont chorégraphiées au son de mélodies vocales, de coups de guitare, de motifs de batterie, de changements d’accords.

George a introduit un sens de l’humour dans toutes ses vidéos, nous avons donc gardé cet esprit et rempli le casting d’amis et d’admirateurs de sa musique, dont beaucoup viennent du paysage comique actuel. J’ai retrouvé des objectifs à focale fixe vintage de certains des films que George’s HandMade Films avait produits, et j’espère que les téléspectateurs peuvent ressentir un sentiment d’émerveillement et de recherche pendant qu’ils la regardent, et que la chanson continue d’ajouter à toutes nos vies.

Plus de quarante musiciens, acteurs, comédiens, réalisateurs, artistes et autres créateurs font des apparitions, allant des amis de Harrison et d’anciens camarades de groupe Ringo Starr et Jeff Lynne ; aux acteurs Darren Criss, Jon Hamm, Rosanna Arquette ; les musiciens Joe Walsh, « Weird Al » Yankovic, Reggie Watts, les comédiens Moshe Kasher, Natasha Leggero, Patton Oswalt ; les duos de comédie Tim et Eric (Tim Heidecker et Eric Wareheim) et Garfunkel et Oates (Kate Micucci et Riki Lindhome); et d’autres comme l’écrivain, acteur, réalisateur Taika Waititi (What We Do In The Shadows, Jojo Rabbit, Thor) et l’artiste visuel Shepard Fairey.

La vidéo présente également la femme de Harrison Olivia Harrison et leur fils Dhani Harrison, qui apparaissent dans des scènes avec l’actrice Aimee Mullins et l’acteur Rupert Friend, respectivement.

