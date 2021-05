Fred Barnes sur une vie de journalisme ⋆ .

Le podcast au format Power Line Classic de cette semaine présente Fred Barnes, qui a récemment annoncé sa retraite après plus de 50 ans en tant que journaliste, après avoir été reporter pour le Baltimore Sun, le Washington Star, The New Republic, le Weekly Standard et le Examinateur de Washington. Il a contribué à d’innombrables autres publications telles que The American Spectator et Reader’s Digest, mais beaucoup de gens se souviendront de lui pour ses fréquents tournages sur The McLaughlin Group, ou peut-être son camée sur grand écran dans Dave.

Notre vaste conversation traverse ses débuts dans le journalisme en Caroline du Sud dans les années 1960, son ascension à Washington dans les années 1970 et 80, couvrant Ronald Reagan, ses pensées sur Trump et comment le journalisme a changé (surtout pour le pire) pendant sa longue carrière. Le secret du journalisme de Fred était qu’il ne voulait jamais être un chroniqueur d’opinion, mais qu’il préférait le reportage, ce qui nécessitait de parler avec des sources et de trouver des faits – imaginez cela! La chose la plus proche que nous ayons d’un successeur de style old-school pour Fred est Byron York, je pense.

La musique de sortie de cette semaine est «6 O’Clock Bad News» de Cecilio & Kapono, et non, je n’en avais jamais entendu parler non plus, mais cette chanson correspondait bien au sujet.

Vous savez quoi faire maintenant: écoutez ici, ou consultez une autre source chez Ricochet.

https://mp3.ricochet.com/2021/05/Ep-256-52621-12.32-PM.mp3

